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Мужчина погиб на СВО

Боец элитного отряда «Вега» Ильшат Гумиров из Новосибирской области погиб в зоне СВО

16 августа 2023, 04:14
Фото: 1MI
Мужчина погиб на СВО
Боец Ильшат Гумиров, участник элитного отряда «Вега», погиб на СВО, получив осколочные ранения при эвакуации раненого товарища с поля боя.

Ильшат Гумиров, житель Новосибирской области, был отмечен медалью «За воинскую доблесть» II степени 31 июля. Однако всего через две недели, 13 августа, он погиб от полученных осколочных ранений во время эвакуации раненого с поля боя.

Боец родился 26 мая 1991 года в деревне Усманка Кыштовского района. По окончании 11 классов в 2008 году, он прошел службу в десантно-штурмовом батальоне. После армии переехал в Новосибирск, где учился и работал сварщиком.

Ильшат Гумиров принимал участие в боевых действиях в Средней Азии. Он был женат и имел девятилетнего сына. 13 августа 2023 года, во время попытки спасти раненого товарища с поля боя, мужчина получил смертельные осколочные ранения, об этом сообщил Тимур Гумиров.

Опубликованы фото погибших на СВО бойцов из Новосибирской области в июле 2023 года
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