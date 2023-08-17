Американское СМИ раскрыло версию о местонахождении новосибирского генерала Суровикина

Источники полагают, что Суровикин был лишен должности в российском Министерстве обороны. Говорится, что ему, возможно, запретили покидать дом, но разрешили принимать посетителей, включая некоторых подчиненных. Генерал должен «оставаться в тени», чтобы им перестали интересоваться.