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Суровикин не выходит на связь

Американское СМИ раскрыло версию о местонахождении новосибирского генерала Суровикина

17 августа 2023, 01:35
Фото: Минобороны РФ
Суровикин не выходит на связь
Журналисты из Америки выдвинули версию, что новосибирскому генералу Суровикину ограничили свободу передвижения и запретили покидать дом.

Влиятельное американское издание Politico высказало опасения относительно генерала Сергея Суровикина. По информации издания, российскому военному лидеру якобы ограничили свободу передвижения и он не появляется на публике уже два месяца.

Источники полагают, что Суровикин был лишен должности в российском Министерстве обороны. Говорится, что ему, возможно, запретили покидать дом, но разрешили принимать посетителей, включая некоторых подчиненных. Генерал должен «оставаться в тени», чтобы им перестали интересоваться.

Напомним, что Суровикин исчез из публичной жизни после восстания ЧВК 24 июня. Накануне этого инцидента, член комитета по обороне Государственной Думы РФ Виктор Соболев сообщил журналистам, что генерал был снят с участия в СВО.

Стали известны доходы генерала Сергея Суровикина из Новосибирска
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#Эмилия Губарева#Генерал#СМИ#Сергей Суровикин#Общество#Участник СВО#Спецоперация
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