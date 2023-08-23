Боец из Новосибирской области с позывным «Сибирь» поделился видео с фронта в зоне СВО

Posted Сегодня, 01:25
Published Сегодня, 01:25
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Updated Сегодня, 01:27
Боец по имени Руслан поделился видео с боевыми действиями на передовой в Запорожской области. Видно, как российские военные успешно отражают атаки киевских националистов и выталкивают их из укреплений. Видео было опубликовано на портале Vn. ru.
Мужчина с позывным «Сибирь» сообщил, что войска Украины неудачно пытаются прорваться сквозь оборону наших войск на этом участке.
Согласно официальной информации Министерства обороны РФ, 22 августа 65-я механизированная и 82-я десантно-штурмовая бригады ВСУ четырежды атаковали позиции наших войск на этом участке. По официальным данным, только за последние сутки ВСУ потеряли в сражениях с российскими вооруженными силами 617 человек.