Грунт провалился под пятиэтажным домом на Богаткова в Новосибирске

По словам местных жителей, компания «Горводоканал» выполняла работы по раскопке ямы, которая имела глубину в три метра. Затем они установили «хомуты» и уехали. Однако вода все еще продолжает заполнять яму, что уже привело к падению в нее двух собак. Чтобы спасти одну из них, пришлось вызывать спасателей МАСС. Люди волнуются за свою безопасность, так как рядом с ямой находится силовой кабель.