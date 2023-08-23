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Жители дома боятся обрушения

Грунт провалился под пятиэтажным домом на Богаткова в Новосибирске

23 августа 2023, 09:12
Фото: 1MI
Жители дома боятся обрушения

В Новосибирске под пятиэтажным домом на Богаткова провалился грунт

На улице Бориса Богаткова в Новосибирске произошел случай, когда земля провалилась под пятиэтажным домом № 243\1. Сообщение об этом появилось в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам местных жителей, компания «Горводоканал» выполняла работы по раскопке ямы, которая имела глубину в три метра. Затем они установили «хомуты» и уехали. Однако вода все еще продолжает заполнять яму, что уже привело к падению в нее двух собак. Чтобы спасти одну из них, пришлось вызывать спасателей МАСС. Люди волнуются за свою безопасность, так как рядом с ямой находится силовой кабель.

Жители Новосибирска боятся обрушения дома на Богаткова из-за прорыва трубы
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Жильцы дома обратились к управляющей компании «Дзержинец», чтобы заменить трубы и закрыть яму. Также новосибирцы боялись обрушения дома. Технический директор УК «Дзержинец» Николай Дударев объяснил в комментарии к посту, что авария на вводе холодной воды произошла 19 августа. Из-за этого подвал затопило, и отмостка провалилась. Чтобы устранить проблему, были вызваны специалисты из «Горводоканала», которые раскопали яму, установили «хомут» и выкачали воду из подвала. Однако на следующий день подвал снова затопило, а яму никто не закрыл и не огородил.

22 августа представители «Горводоканала» приехали по звонку от УК «Дзержинец», чтобы составить акт о затоплении подвала. В настоящее время в подвале нет воды, но есть небольшое намытие грунта. Данный случай прокомментировала администрация Дзержинского района:

«По информации МУП г. Новосибирска „ГОРВОДОКАНАЛ“ в связи с дефектом на трубопроводе холодного водоснабжения на вводе в дом № 243/1 по ул. Б. Богаткова, произошел провал грунта. Силами МУП „ГОРВОДОКАНАЛ“ 20.08.2023 проведены работы по устранению аварии, однако 21.08.2023 произошел повторный порыв на трубопроводе. В связи с ветхостью указанного трубопровода МУП „ГОРВОДОКАНАЛ“ принято решение 24.08.2023 провести работы по замене участка водопровода от колодца до подвала дома».
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