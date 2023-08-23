Жители СНТ «Звездное» под Новосибирском напугали странные звуки в ночном лесу

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
СНТ «Звездное» расположено в поселке Красный Яр, неподалеку от района Пашино. Около 4-х часов утра местные жители услышали звуки взрывов. Они продолжались около полутора часов.
— Услышали два сильных взрыва. Мы подумали, что это от завода «Искра» в Пашино, но в этот раз было громко и показалось, что близко. Потом были автоматные очереди, много, громко, как будто в лесу, такого никогда не было. Утром прочитали в общем чате, что это слышали многие жители, и все мы обеспокоены случившимся, — рассказала НГС одна из жительниц садового товарищества.
В отделе по жилому району Пашино, рассказали, что на заводе «Искра» в настоящее время выполняется оборонный заказ.
«У нас есть завод „Искра“, который является одним из основных предприятий. Они периодически проводят испытания своей продукции. Иногда это сопровождается взрывами, когда они тестируют на полигоне. Взрывы могут звучать как автоматные очереди или несколько взрывов одновременно. Возможно, именно это услышали жители», — сообщили в администрации.
Представители завода «Искра» не ответили на звонок журналистов, как и в администрации Новосибирского района, где расположен поселок Красный Яр.