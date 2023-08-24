Боец СВО из Новосибирской области трогательно поздравил сына в день рождения

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Published Сегодня, 02:46
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Житель села Кыштовского района, который сейчас служит в СВО, решил оригинальным образом поздравить своего сына с девятилетием. Из-за выполнения боевых задач на Украине отец не мог присутствовать лично на празднике. Однако он придумал способ, чтобы как-то компенсировать свое отсутствие.
Павел Митякин связался с аниматором из соседнего Венгеровского района и попросил его приехать и поздравить сына. Аниматору пришлось проехать 117 километров до Кыштовки и еще 50 километров до Малокрасноярки, где живет семья Митякиных.
Появление аниматора стало полным сюрпризом для всей семьи. Все были очень рады и восторженно приняли приезд аниматора. К тому же, даже соседские дети присоединились к празднику и с удовольствием танцевали и фотографировались с «Зайчиком». Сам Павел смотрел поздравление онлайн через телефон и разделял радость своей семьи. Об этом пишет газета «Правда Севера».