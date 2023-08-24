Боец СВО из Новосибирской области трогательно поздравил сына в день рождения

Появление аниматора стало полным сюрпризом для всей семьи. Все были очень рады и восторженно приняли приезд аниматора. К тому же, даже соседские дети присоединились к празднику и с удовольствием танцевали и фотографировались с «Зайчиком». Сам Павел смотрел поздравление онлайн через телефон и разделял радость своей семьи. Об этом пишет газета «Правда Севера».