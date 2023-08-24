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Отец трогательно поздравил сына

Боец СВО из Новосибирской области трогательно поздравил сына в день рождения

24 августа 2023, 02:46
Фото: Midjourney
Отец трогательно поздравил сына
Участник СВО из отдалённого села Кыштовского района придумал оригинальный способ поздравить сына с днем рождения, наняв аниматора из соседнего района.

Житель села Кыштовского района, который сейчас служит в СВО, решил оригинальным образом поздравить своего сына с девятилетием. Из-за выполнения боевых задач на Украине отец не мог присутствовать лично на празднике. Однако он придумал способ, чтобы как-то компенсировать свое отсутствие.

Павел Митякин связался с аниматором из соседнего Венгеровского района и попросил его приехать и поздравить сына. Аниматору пришлось проехать 117 километров до Кыштовки и еще 50 километров до Малокрасноярки, где живет семья Митякиных.

Появление аниматора стало полным сюрпризом для всей семьи. Все были очень рады и восторженно приняли приезд аниматора. К тому же, даже соседские дети присоединились к празднику и с удовольствием танцевали и фотографировались с «Зайчиком». Сам Павел смотрел поздравление онлайн через телефон и разделял радость своей семьи. Об этом пишет газета «Правда Севера».

Фото: газета "Правда Севера"
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#Общество#Город#Новосибирск#День рождения#СВО#Эмилия Губарева#Участник СВО
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