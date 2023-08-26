Боец отряда «Зет» из Новосибирской области погиб в зоне СВО

Администрация Убинского района Новосибирской области сообщила о гибели в зоне СВО уроженца села Кожурла, 26-летнего Николая Фролова. Ранее новосибирец заключил контракт с добровольческим отрядом «Зет», который принимает участие в боевых действиях в районе спецоперации.