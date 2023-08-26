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Погибшему было 26 лет

Боец отряда «Зет» из Новосибирской области погиб в зоне СВО

26 августа 2023, 05:29
Фото: 1MI
Погибшему было 26 лет
Уроженец Убинского района отправился в зону специальной военной операции добровольцем

Администрация Убинского района Новосибирской области сообщила о гибели в зоне СВО уроженца села Кожурла, 26-летнего Николая Фролова. Ранее новосибирец заключил контракт с добровольческим отрядом «Зет», который принимает участие в боевых действиях в районе спецоперации.

Как говорится в сообщении, контрактник «пал смертью храбрых» в июле 2023 года. Обстоятельства его гибели не приводятся.

Ранее мы рассказывали о том, что 26 августа в Черепаново похоронили 41-летнего добровольца СВО Анатолия Романова.

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#Новосибирская область#Спецоперация#Погиб#Участник СВО#Зона СВО
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