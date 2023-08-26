Боец отряда «Зет» из Новосибирской области погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Администрация Убинского района Новосибирской области сообщила о гибели в зоне СВО уроженца села Кожурла, 26-летнего Николая Фролова. Ранее новосибирец заключил контракт с добровольческим отрядом «Зет», который принимает участие в боевых действиях в районе спецоперации.
Как говорится в сообщении, контрактник «пал смертью храбрых» в июле 2023 года. Обстоятельства его гибели не приводятся.
Ранее мы рассказывали о том, что 26 августа в Черепаново похоронили 41-летнего добровольца СВО Анатолия Романова.