В Новосибирской области похоронили добровольца СВО Анатолия Романова

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26 августа жители районного центра Черепаново в Новосибирской области простились с местным жителем Анатолием Романовым. Как сообщает паблик «Новосибирск скорбит», 41-летний мужчина пошел в зону специальной военной операции добровольцем. Место и обстоятельства его гибели не разглашаются. Известно, что в Черепаново у него осталась семья.
Ранее мы рассказывали о том, что новосибирский депутат Ростислав Антонов снял фильм о новосибирском батальоне «Вега», бойцы которого несут службу в зоне СВО.