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Обстоятельства гибели добровольца не разглашаются

В Новосибирской области похоронили добровольца СВО Анатолия Романова

26 августа 2023, 04:47
Фото: 1MI
Обстоятельства гибели добровольца не разглашаются
Похороны погибшего в ходе специальной военной операции прошли в райцентре Черепаново

26 августа жители районного центра Черепаново в Новосибирской области простились с местным жителем Анатолием Романовым. Как сообщает паблик «Новосибирск скорбит», 41-летний мужчина пошел в зону специальной военной операции добровольцем. Место и обстоятельства его гибели не разглашаются. Известно, что в Черепаново у него осталась семья.

Ранее мы рассказывали о том, что новосибирский депутат Ростислав Антонов снял фильм о новосибирском батальоне «Вега», бойцы которого несут службу в зоне СВО.

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#Новосибирская область#Спецоперация#Погиб#Похороны#Участник СВО
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