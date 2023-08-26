В Новосибирской области похоронили добровольца СВО Анатолия Романова

26 августа жители районного центра Черепаново в Новосибирской области простились с местным жителем Анатолием Романовым. Как сообщает паблик «Новосибирск скорбит», 41-летний мужчина пошел в зону специальной военной операции добровольцем. Место и обстоятельства его гибели не разглашаются. Известно, что в Черепаново у него осталась семья.