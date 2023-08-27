В центре Новосибирска продают пентхаус с тремя лоджиями за 57 млн рублей

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
На Советской улице в центре Новосибирска появилась возможность приобрести пентхаус за 57 млн рублей. Площадь этой квартиры превышает 100 квадратных метров, а она расположена на двух уровнях в ЖК Prime House.
Владелец отмечает, что в пентхаусе имеются три лоджии и доступ на смотровую площадку. Однако дизайнерский ремонт не завершен, потребуется закончить работы на втором этаже. Высота потолков составляет 6,5 метров. В комплексе также есть закрытый двор с парковкой для автомобилей. Строительство дома было завершено четыре года назад.
Нынешние владельцы решили оставить часть мебели в квартире. Из окон можно наслаждаться видом на площадь Кондратюка.