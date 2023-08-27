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Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Квартира продается в центре

В центре Новосибирска продают пентхаус с тремя лоджиями за 57 млн рублей

27 августа 2023, 13:48
Фото: 1MI
Квартира продается в центре
Пентхаус выставили на продажу в Новосибирске: его площадь более 100 квадратных метров. Объявление появилось на одном из бесплатных сайтов.

На Советской улице в центре Новосибирска появилась возможность приобрести пентхаус за 57 млн рублей. Площадь этой квартиры превышает 100 квадратных метров, а она расположена на двух уровнях в ЖК Prime House.

Владелец отмечает, что в пентхаусе имеются три лоджии и доступ на смотровую площадку. Однако дизайнерский ремонт не завершен, потребуется закончить работы на втором этаже. Высота потолков составляет 6,5 метров. В комплексе также есть закрытый двор с парковкой для автомобилей. Строительство дома было завершено четыре года назад.

Нынешние владельцы решили оставить часть мебели в квартире. Из окон можно наслаждаться видом на площадь Кондратюка.

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#Общество#Новосибирск#Продажа#Недвижимость#Квартира#Эмилия Губарева#Пентхаус
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