В центре Новосибирска продают пентхаус с тремя лоджиями за 57 млн рублей

Владелец отмечает, что в пентхаусе имеются три лоджии и доступ на смотровую площадку. Однако дизайнерский ремонт не завершен, потребуется закончить работы на втором этаже. Высота потолков составляет 6,5 метров. В комплексе также есть закрытый двор с парковкой для автомобилей. Строительство дома было завершено четыре года назад.