Загадочное исчезновение пенсионерки в Новосибирской области — она исчезла 3 дня назад

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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Updated Сегодня, 03:54
Как уточнили в поисковом отряде, Галина Семина (Семенова) пропала в деревне Усть-Тула Болотнинского района. Она ушла в неизвестном направлении из СНТ «Обские зори».
Ищут 76-летнюю пенсионерку с 25 августа 2023 года. Волонтеры просят сообщить любую информацию о старушке.
Приметы пропавшей: рост 147 см, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза. В момент пропажи предположительно была одета в черную жилетку, синие штаны, черные шлепки, зеленый платок.