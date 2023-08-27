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Published Сегодня, 03:52

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Updated Сегодня, 03:54

Женщина ушла из дома

Загадочное исчезновение пенсионерки в Новосибирской области — она исчезла 3 дня назад

27 августа 2023, 03:52
Фото: 1MI
Женщина ушла из дома

В Новосибирской области 3 дня ищут пропавшую пенсионерку в зеленом платке

В Новосибирской области ищут загадочно пропавшую пенсионерку Галину Семину. Об этом сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

Как уточнили в поисковом отряде, Галина Семина (Семенова) пропала в деревне Усть-Тула Болотнинского района. Она ушла в неизвестном направлении из СНТ «Обские зори».

Ищут 76-летнюю пенсионерку с 25 августа 2023 года. Волонтеры просят сообщить любую информацию о старушке.

Приметы пропавшей: рост 147 см, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза. В момент пропажи предположительно была одета в черную жилетку, синие штаны, черные шлепки, зеленый платок.

Фото: ЛизаАлерт
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#Общество#Новосибирская область#Пропал#Поиск#Эмилия Губарева#Лиза Алерт
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