Расписание электричек изменится в Новосибирской области с 1 сентября 2023

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Изменения расписания затронут поезда, следующие по маршрутам: Новосибирск — Каргат, Новосибирск — Барабинск и Новосибирск — Татарская. Об этом говорится на сайте «Экспресс-Пригорода».
С 1 по 2 сентября поезд №6309 Новосибирск — Каргат будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 09:42 (по расписанию), с остановки Секты в 12:14 (на 4 минуты позже) и прибывать на станцию Каргат в 12:42 (на 4 минуты позже).
С 1 по 10 сентября поезд №7133 Новосибирск — Барабинск будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 16:09 (по расписанию), с остановки Секты в 18:34 (на 5 минут позже) и прибывать на станцию Барабинск в 20:48 (на 5 минут позже).
С 1 по 11 сентября поезд №7141 Новосибирск — Татарская будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 13:25 (по расписанию), с остановки Каргат в 16:19 (на 5 минут позже) и прибывать на станцию Татарская в 19:56 (на 5 минут позже).
С 5 по 11 сентября поезд №7131 Новосибирск — Барабинск будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 06:35 (по расписанию), с остановки Секты в 09:00 (на 5 минут позже) и прибывать на станцию Барабинск в 11:10 (на 5 минут позже).