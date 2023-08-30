atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:45

Published Сегодня, 02:45

Modified Сегодня, 02:47

Updated Сегодня, 02:47

График движения меняется

Расписание электричек изменится в Новосибирской области с 1 сентября 2023

30 августа 2023, 02:45
Фото: atas.info
График движения меняется

В Новосибирской области с 1 сентября изменится расписание электричек

С 1 сентября изменится расписание пригородных поездов в Новосибирской области, время следования, что поменяется.

Изменения расписания затронут поезда, следующие по маршрутам: Новосибирск — Каргат, Новосибирск — Барабинск и Новосибирск — Татарская. Об этом говорится на сайте «Экспресс-Пригорода».

С 1 по 2 сентября поезд №6309 Новосибирск — Каргат будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 09:42 (по расписанию), с остановки Секты в 12:14 (на 4 минуты позже) и прибывать на станцию Каргат в 12:42 (на 4 минуты позже).

С 1 по 10 сентября поезд №7133 Новосибирск — Барабинск будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 16:09 (по расписанию), с остановки Секты в 18:34 (на 5 минут позже) и прибывать на станцию Барабинск в 20:48 (на 5 минут позже).

С 1 по 11 сентября поезд №7141 Новосибирск — Татарская будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 13:25 (по расписанию), с остановки Каргат в 16:19 (на 5 минут позже) и прибывать на станцию Татарская в 19:56 (на 5 минут позже).

С 5 по 11 сентября поезд №7131 Новосибирск — Барабинск будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 06:35 (по расписанию), с остановки Секты в 09:00 (на 5 минут позже) и прибывать на станцию Барабинск в 11:10 (на 5 минут позже).

Женщина лишилась ноги, вырывая сумку из дверей электрички в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Девочку-подростка с наушниками сбила электричка в Новосибирской областиНовые электрички запустят в Новосибирской области до конца 2023 годаРасписание электрички «Новосибирск — Болотная» изменят с 10 июля 2023
#Транспорт#Новосибирская область#Электричка#Эмилия Губарева#Расписание
Подпишитесь
«Мега», «Аура», «Галерея»: кто владельцы самых больших ТРЦ Новосибирска
Вчера, 02:30
Рейтинг лучших школ по результатам ЕГЭ-2023 стал известен в Новосибирской области
27 августа, 14:41
Лекарства по рецептам с 1 сентября, столпотворение ждет поликлиники Новосибирска
Вчера, 10:09
Самый дорогой букет на 1 сентября 2023 в Новосибирске — цена, кому подарят
Вчера, 08:20
В Новосибирске за лето аномально подорожал бензин
Вчера, 13:18
Общественники обвиняют ГК «Стрижи» в загрязнении озера вблизи жилых домов
Вчера, 11:35