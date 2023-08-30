Расписание электричек изменится в Новосибирской области с 1 сентября 2023

С 1 по 2 сентября поезд №6309 Новосибирск — Каргат будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 09:42 (по расписанию), с остановки Секты в 12:14 (на 4 минуты позже) и прибывать на станцию Каргат в 12:42 (на 4 минуты позже).