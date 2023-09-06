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Новосибирские онкологи сделали операцию молодой женщине

Редкую раковую опухоль удалили 33-летней женщине онкологи в Новосибирске

6 сентября 2023, 04:24
Фото: Артур Салимов / 1MI
Новосибирские онкологи сделали операцию молодой женщине
Редкую солидно-папиллярная опухоль поджелудочной железы удалили молодой женщине новосибирские онкологи. Она встречается лишь в 2% случаев злокачественных опухолей поджелудочной железы и очень опасна.

Объемное поражение поджелудочной железы было выявлено в ходе МРТ у 33-летней пациентки. Злокачественные новообразования на поджелудочной железе очень опасны и была необходимость в быстром и правильном лечении.

«Заключение патоморфологов — псевдо-папилярная опухоль поджелудочной железы — очень редкий случай, к счастью, поддающийся лечению. Мы начали готовить пациентку к операции», — рассказал руководитель клиники, главный онколог Новосибирской области Сергей Фурсов.

Операция была технически трудной, так как помимо резекции опухоли хирургам предстояло сохранить селезенку.

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«Сейчас пациентка находится под нашим наблюдением, восстанавливается, состояние — удовлетворительное. Мы надеемся, что на этом лечение рака поджелудочной железы у нее закончится», — говорит Сергей Фурсов. Обычно такие виды опухоли не требуют дальнейшего лечения.

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