Редкую раковую опухоль удалили 33-летней женщине онкологи в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Объемное поражение поджелудочной железы было выявлено в ходе МРТ у 33-летней пациентки. Злокачественные новообразования на поджелудочной железе очень опасны и была необходимость в быстром и правильном лечении.
«Заключение патоморфологов — псевдо-папилярная опухоль поджелудочной железы — очень редкий случай, к счастью, поддающийся лечению. Мы начали готовить пациентку к операции», — рассказал руководитель клиники, главный онколог Новосибирской области Сергей Фурсов.
Операция была технически трудной, так как помимо резекции опухоли хирургам предстояло сохранить селезенку.
«Сейчас пациентка находится под нашим наблюдением, восстанавливается, состояние — удовлетворительное. Мы надеемся, что на этом лечение рака поджелудочной железы у нее закончится», — говорит Сергей Фурсов. Обычно такие виды опухоли не требуют дальнейшего лечения.