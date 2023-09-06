Редкую раковую опухоль удалили 33-летней женщине онкологи в Новосибирске

«Сейчас пациентка находится под нашим наблюдением, восстанавливается, состояние — удовлетворительное. Мы надеемся, что на этом лечение рака поджелудочной железы у нее закончится», — говорит Сергей Фурсов. Обычно такие виды опухоли не требуют дальнейшего лечения.