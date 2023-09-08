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Купаться запретили новосибирцам

Купаться запретили в Новосибирске на выходных 9 и 10 сентября

8 сентября 2023, 05:38
Фото: 1MI
Купаться запретили новосибирцам
В связи с ожидаемым потеплением в регионе в выходные 9 и 10 сентября, новосибирцам запрещено купаться, так как вода охладилась и это может вызвать переохлаждение, судороги, нарушение ритма сердца и другие негативные последствия.

В предстоящие выходные в Новосибирске ожидается потепление до +21 градуса. Однако, вода в Оби и Обском море уже значительно охладилась. В связи с этим, спасатели обратились к жителям с просьбой не купаться.

Купание в холодной воде может вызвать переохлаждение, что в свою очередь может привести к судорогам в нижних конечностях и нарушению ритма сердца. Поэтому МАСС рекомендует воздержаться от купания.

Также, запрещено заходить в воду детям, так как их организмы труднее переносят изменения температуры. Кроме того, нахождение в холодной воде в состоянии алкогольного опьянения может повысить давление и привести к обмороку.

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#Общество#Новосибирск#Вода#Купание#Эмилия Губарева#Обь#Пляж
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