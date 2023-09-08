Купаться запретили в Новосибирске на выходных 9 и 10 сентября

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
В предстоящие выходные в Новосибирске ожидается потепление до +21 градуса. Однако, вода в Оби и Обском море уже значительно охладилась. В связи с этим, спасатели обратились к жителям с просьбой не купаться.
Купание в холодной воде может вызвать переохлаждение, что в свою очередь может привести к судорогам в нижних конечностях и нарушению ритма сердца. Поэтому МАСС рекомендует воздержаться от купания.
Также, запрещено заходить в воду детям, так как их организмы труднее переносят изменения температуры. Кроме того, нахождение в холодной воде в состоянии алкогольного опьянения может повысить давление и привести к обмороку.