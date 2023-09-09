В Новосибирске объявлен режим «чёрного неба» из-за безветренной погоды

Posted Сегодня, 02:10
Published Сегодня, 02:10
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Updated Сегодня, 02:25
В Новосибирске вводится специальный режим «чёрного неба» из-за отсутствия ветра. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
По прогнозам метеорологов, с 10 по 11 сентября в атмосфере будут накапливаться вредные примеси. Ситуация с погодой достигнет первой степени опасности. Это связано с резким изменением температуры и практически полным отсутствием ветра.
Специалисты предупредили о повышенном уровне загрязнения воздуха. Поэтому предприятиям рекомендовано снизить выбросы на 20%, а жителям лучше ограничить выход на улицу. Водителям также советуют не использовать свои автомобили и предпочитать общественный транспорт.