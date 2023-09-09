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Неприятно пахнет в Новосибирске

В Новосибирске объявлен режим «чёрного неба» из-за безветренной погоды

9 сентября 2023, 02:10
Фото: 1MI
Неприятно пахнет в Новосибирске

В Новосибирске объявили режим «черного неба» с 10 сентября

В Новосибирске объявлен режим «чёрного неба» из-за безветренной погоды, что приведет к скапливанию вредных примесей в воздухе.

В Новосибирске вводится специальный режим «чёрного неба» из-за отсутствия ветра. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По прогнозам метеорологов, с 10 по 11 сентября в атмосфере будут накапливаться вредные примеси. Ситуация с погодой достигнет первой степени опасности. Это связано с резким изменением температуры и практически полным отсутствием ветра.

Специалисты предупредили о повышенном уровне загрязнения воздуха. Поэтому предприятиям рекомендовано снизить выбросы на 20%, а жителям лучше ограничить выход на улицу. Водителям также советуют не использовать свои автомобили и предпочитать общественный транспорт.

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#Новосибирск#Погода#Синоптики#Эмилия Губарева#Чёрное небо
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