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Новые остановки появятся в Новосибирске

Обустройство остановок в трех районах Новосибирска обойдется в 14 млн рублей

10 сентября 2023, 03:18
Фото: 1MI
Новые остановки появятся в Новосибирске

В Новосибирске на обустройство остановок в трех районах города направят 14 млн

В Новосибирске планируют потратить 14 миллионов рублей на обустройство остановок в трех районах: работы должны быть выполнены до 30 ноября 2023 года.

В Новосибирске планируется потратить 14 миллионов рублей на обновление остановок общественного транспорта. Это стало известно после публикации информации на сайте госзакупок.

Работы будут проводиться на девяти остановках города, заказчиком выступает «Городской центр организации дорожного движения». Заявка указывает на необходимость выполнения строительных и монтажных работ для установки остановочных пунктов общественного транспорта в городе.

Подрядчику предстоит установить павильоны и урны для мусора, предоставляемые заказчиком. Кроме этого, планируется обустроить заездные карманы и тротуары на некоторых участках, а также разместить информационные таблички и знаки.

Обновление остановок планируется в трех районах города: Кировском, Первомайском и Советском. Среди остановок, которые будут обновлены, можно выделить «Путепровод», «ул. Керченская», «Больница №9» и «Автобаза».

Работы должны быть завершены к 30 ноября 2023 года. Общая начальная цена двух контрактов составляет более 14 миллионов рублей. Подрядчиков определят 16 сентября.

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