Обустройство остановок в трех районах Новосибирска обойдется в 14 млн рублей

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
В Новосибирске планируется потратить 14 миллионов рублей на обновление остановок общественного транспорта. Это стало известно после публикации информации на сайте госзакупок.
Работы будут проводиться на девяти остановках города, заказчиком выступает «Городской центр организации дорожного движения». Заявка указывает на необходимость выполнения строительных и монтажных работ для установки остановочных пунктов общественного транспорта в городе.
Подрядчику предстоит установить павильоны и урны для мусора, предоставляемые заказчиком. Кроме этого, планируется обустроить заездные карманы и тротуары на некоторых участках, а также разместить информационные таблички и знаки.
Обновление остановок планируется в трех районах города: Кировском, Первомайском и Советском. Среди остановок, которые будут обновлены, можно выделить «Путепровод», «ул. Керченская», «Больница №9» и «Автобаза».
Работы должны быть завершены к 30 ноября 2023 года. Общая начальная цена двух контрактов составляет более 14 миллионов рублей. Подрядчиков определят 16 сентября.