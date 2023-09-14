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Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

Девушка обвиняет салон

Невеста из Новосибирска обвинила свадебный салон в пятнах помады на новом платье

14 сентября 2023, 09:59
Фото: Midjourney
Девушка обвиняет салон
Невеста в Новосибирске обвиняет свадебный салон Lorange в том, что на новом платье остались пятна помады, а сотрудники салона отрицают эти обвинения.

В Новосибирске возник спор между невестой и свадебным салоном из-за проблемы с химчисткой. Анастасия Машанова утверждает, что приобрела свадебное платье со скидкой в салоне Lorange за 40 тысяч рублей. Однако после покупки выяснилось, что на платье есть пятна от помады и грязи. Сотрудники салона предложили провести химчистку за свой счет, но когда Анастасия пришла забрать платье, она обнаружила, что его не почистили. Представительница салона утверждает, что платье было безупречным, а невеста просто не хотела дополнительно платить.

Невеста рассказывает НГС, что помимо стоимости платья она заплатила дополнительно за чехол и отпаривание. Когда она пришла на подшив платья, то заметила на нем пятно от помады и следы грязи. Сотрудники салона предложили провести химчистку, но при следующем визите Анастасия обнаружила, что платье осталось грязным. Она решила обратиться в другую химчистку за свой счет. Сейчас платье находится там.

Представительница салона Lorange, Оксана, утверждает, что платье было безупречным и невеста просто не хотела дополнительно платить. Возникший конфликт был связан с тем, что невеста приехала забирать платье раньше договоренного времени, а сотрудники еще не успели его подготовить. Обе стороны конфликта настаивают на своей правоте и готовы привести доказательства.

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#Общество#Новосибирск#Деньги#Эмилия Губарева#Обвинения#Свадебный салон#Химчистка
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