Невеста из Новосибирска обвинила свадебный салон в пятнах помады на новом платье

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
В Новосибирске возник спор между невестой и свадебным салоном из-за проблемы с химчисткой. Анастасия Машанова утверждает, что приобрела свадебное платье со скидкой в салоне Lorange за 40 тысяч рублей. Однако после покупки выяснилось, что на платье есть пятна от помады и грязи. Сотрудники салона предложили провести химчистку за свой счет, но когда Анастасия пришла забрать платье, она обнаружила, что его не почистили. Представительница салона утверждает, что платье было безупречным, а невеста просто не хотела дополнительно платить.
Невеста рассказывает НГС, что помимо стоимости платья она заплатила дополнительно за чехол и отпаривание. Когда она пришла на подшив платья, то заметила на нем пятно от помады и следы грязи. Сотрудники салона предложили провести химчистку, но при следующем визите Анастасия обнаружила, что платье осталось грязным. Она решила обратиться в другую химчистку за свой счет. Сейчас платье находится там.
Представительница салона Lorange, Оксана, утверждает, что платье было безупречным и невеста просто не хотела дополнительно платить. Возникший конфликт был связан с тем, что невеста приехала забирать платье раньше договоренного времени, а сотрудники еще не успели его подготовить. Обе стороны конфликта настаивают на своей правоте и готовы привести доказательства.