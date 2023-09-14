Невеста из Новосибирска обвинила свадебный салон в пятнах помады на новом платье

В Новосибирске возник спор между невестой и свадебным салоном из-за проблемы с химчисткой. Анастасия Машанова утверждает, что приобрела свадебное платье со скидкой в салоне Lorange за 40 тысяч рублей. Однако после покупки выяснилось, что на платье есть пятна от помады и грязи. Сотрудники салона предложили провести химчистку за свой счет, но когда Анастасия пришла забрать платье, она обнаружила, что его не почистили. Представительница салона утверждает, что платье было безупречным, а невеста просто не хотела дополнительно платить.