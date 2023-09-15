Почему в Новосибирске не будет матча хоккейных звезд, рассказал глава КХЛ

Строительство этого объекта началось в 2019 году, но из-за переноса Молодежного чемпионата по хоккею, арена была введена в эксплуатацию только в августе 2023 года. Таким образом, Матч звезд КХЛ пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене», а не в Новосибирске или Омске.