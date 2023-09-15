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Арена открылась в 2023 году

Почему в Новосибирске не будет матча хоккейных звезд, рассказал глава КХЛ

15 сентября 2023, 09:17
Фото: atas.info
Арена открылась в 2023 году
Матч звезд КХЛ пройдет в Санкт-Петербурге, а не в Новосибирске или Омске, так как представители «Сибирь-Арены» и «G-Drive Арены» не предложили проведение мероприятия.

Глава КХЛ, Александр Морозов, объяснил причину не проведения Матча звезд лиги в Новосибирске. По его словам, представители ледовых арен в Новосибирске и Омске не предложили свои услуги для проведения данного мероприятия, пишет ТАСС.

Генеральный директор хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский сообщил, что сейчас в Новосибирске переходный период из-за недавнего открытия новой многофункциональной ледовой арены «Сибирь-Арена».

Строительство этого объекта началось в 2019 году, но из-за переноса Молодежного чемпионата по хоккею, арена была введена в эксплуатацию только в августе 2023 года. Таким образом, Матч звезд КХЛ пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене», а не в Новосибирске или Омске.

На новом ЛДС в Новосибирске пройдет первый «домашний» матч КХЛ
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