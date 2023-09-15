Почему в Новосибирске не будет матча хоккейных звезд, рассказал глава КХЛ

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Глава КХЛ, Александр Морозов, объяснил причину не проведения Матча звезд лиги в Новосибирске. По его словам, представители ледовых арен в Новосибирске и Омске не предложили свои услуги для проведения данного мероприятия, пишет ТАСС.
Генеральный директор хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский сообщил, что сейчас в Новосибирске переходный период из-за недавнего открытия новой многофункциональной ледовой арены «Сибирь-Арена».
Строительство этого объекта началось в 2019 году, но из-за переноса Молодежного чемпионата по хоккею, арена была введена в эксплуатацию только в августе 2023 года. Таким образом, Матч звезд КХЛ пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене», а не в Новосибирске или Омске.