Агроном из Новосибирска рассказал, когда выкапывать морковь и свеклу осенью

По словам эксперта, лучше оставить свёклу и капусту в земле до конца сентября, чтобы получить продукты лучшего качества. Уходящая ночная температура способствует накоплению сахара в корнеплодах, делая их более вкусными. Морковь также хранится лучше, если собирать её позже.