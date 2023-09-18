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Лучше всего собирать урожай ближе к заморозкам

Агроном из Новосибирска рассказал, когда выкапывать морковь и свеклу осенью

18 сентября 2023, 01:17
Фото: 1MI
Лучше всего собирать урожай ближе к заморозкам
Агроном из Новосибирска рекомендует не торопиться с уборкой моркови и свеклы осенью, так как корнеплоды станут вкуснее и лучше сохранятся.

В Новосибирске агроном дал рекомендации по уборке моркови и свёклы осенью. Информация об этом была опубликована на VN. ru, ссылающемся на Алексея Мармулева, заведующего кафедрой земледелия Новосибирского аграрного университета.

По словам эксперта, лучше оставить свёклу и капусту в земле до конца сентября, чтобы получить продукты лучшего качества. Уходящая ночная температура способствует накоплению сахара в корнеплодах, делая их более вкусными. Морковь также хранится лучше, если собирать её позже.

Агроном предложил посадить озимый чеснок за месяц до заморозков или даже раньше, выбрав крупные и здоровые зубчики и обогатив почву органикой. Хорошее снегозверждение также важно для успешного развития растения в зимний период.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Дачники#Эмилия Губарева#Агроном
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