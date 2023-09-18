Агроном из Новосибирска рассказал, когда выкапывать морковь и свеклу осенью

Posted Сегодня, 01:17
Published Сегодня, 01:17
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Updated Сегодня, 01:19
В Новосибирске агроном дал рекомендации по уборке моркови и свёклы осенью. Информация об этом была опубликована на VN. ru, ссылающемся на Алексея Мармулева, заведующего кафедрой земледелия Новосибирского аграрного университета.
По словам эксперта, лучше оставить свёклу и капусту в земле до конца сентября, чтобы получить продукты лучшего качества. Уходящая ночная температура способствует накоплению сахара в корнеплодах, делая их более вкусными. Морковь также хранится лучше, если собирать её позже.
Агроном предложил посадить озимый чеснок за месяц до заморозков или даже раньше, выбрав крупные и здоровые зубчики и обогатив почву органикой. Хорошее снегозверждение также важно для успешного развития растения в зимний период.