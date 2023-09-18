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График меняется

Электрички изменят расписание в Новосибирской области с 26 сентября 2023 — причина

18 сентября 2023, 08:14
Фото: 1MI
График меняется

Электрички в Новосибирске будут ходить по новому графику с 26 сентября

С 26 сентября по 5 октября будет изменено расписание девяти пригородных поездов в Новосибирской области.

С 26 сентября по 5 октября график движения пригородных поездов поменяется. Изменения в расписании электричек связаны с ремонтом путей в Новосибирской области. Корректировка во времени следования составит от 3 до 23 минут.

Изменения затронут девять маршрутов пригородных поездов, включая Барабинск — Татарская, Новосибирск — Каргат, Новосибирск — Татарская, Татарская — Колония, Коченево — Новосибирск, Татарская — Колония, Новосибирск-Восточный — Пригородный простор, и Пригородный простор — Новосибирск. Некоторые из этих поездов будут отправляться раньше, чем обычно.

Компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и учитывать новый график при планировании своих поездок. Точное время отправления можно узнать на официальном сайте компании.

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