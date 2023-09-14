Пассажирка электрички в Новосибирске лишилась ноги — ей выплатили 700 тысяч

Posted Сегодня, 01:48
Published Сегодня, 01:48
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Жительница Новосибирска получила 700 тысяч рублей в качестве компенсации за ампутацию ноги после травмы, полученной при падении под состав электрички.
В результате судебного разбирательства, машинисту и его помощнику было предъявлено обвинение по уголовному делу. Суд выяснил, что женщина держалась за поручень левой рукой и начала подниматься по ступенькам, однако двери закрылись и она не успела войти. Ее сумка застряла, из-за чего пассажирка побежала за электричкой на расстояние восемь метров и упала между платформой и колесами поезда.
В ходе судебного заседания, жертва просила о прекращении уголовного дела путем примирения сторон. Машинист и его помощник выплатили женщине компенсацию в размере 700 тысяч рублей.