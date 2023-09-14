Пассажирка электрички в Новосибирске лишилась ноги — ей выплатили 700 тысяч

В результате судебного разбирательства, машинисту и его помощнику было предъявлено обвинение по уголовному делу. Суд выяснил, что женщина держалась за поручень левой рукой и начала подниматься по ступенькам, однако двери закрылись и она не успела войти. Ее сумка застряла, из-за чего пассажирка побежала за электричкой на расстояние восемь метров и упала между платформой и колесами поезда.