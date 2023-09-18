Названа дата начала отопительного сезона в Новосибирске — когда ждать тепло в домах

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
В Новосибирске установлена дата начала отопительного сезона — 21 сентября. Однако в жилых домах тепло появится лишь на следующей неделе. Об этом стало известно на оперативном совещании при губернаторе Новосибирской области.
Социальные объекты начнут получать отопление уже в четверг, 21 сентября. А с 25 сентября отопление будет запущено для остальных потребителей — жилых домов, промышленных объектов, торговых центров и других.
К настоящему моменту уже подключено 123 объекта, основной долей которых являются учебные заведения, детские сады и медицинские учреждения.