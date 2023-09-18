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Тепла в домах не будет еще неделю

Названа дата начала отопительного сезона в Новосибирске — когда ждать тепло в домах

18 сентября 2023, 04:54
Фото: 1MI
Тепла в домах не будет еще неделю

Официальное начало отопительного сезона в Новосибирске назначено на 21 сентября

Отопительный сезон в Новосибирске официально начнется 21 сентября, но тепло в жилых домах появится только через неделю, о чем сообщил первый заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов.

В Новосибирске установлена дата начала отопительного сезона — 21 сентября. Однако в жилых домах тепло появится лишь на следующей неделе. Об этом стало известно на оперативном совещании при губернаторе Новосибирской области.

Социальные объекты начнут получать отопление уже в четверг, 21 сентября. А с 25 сентября отопление будет запущено для остальных потребителей — жилых домов, промышленных объектов, торговых центров и других.

К настоящему моменту уже подключено 123 объекта, основной долей которых являются учебные заведения, детские сады и медицинские учреждения.

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