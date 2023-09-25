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Updated Сегодня, 04:02

В Томске выпал снег

В Сибири выпал первый снег — когда ждать в Новосибирске?

25 сентября 2023, 04:00
Фото: atas.info
В Томске выпал снег

Первый снег выпал в Сибири утром 25 сентября

В Томске утром 25 сентября выпал снег. Атас.инфо изучил прогноз и выяснил, когда ждать такого явления в Новосибирске.

На прошлой неделе метеорологи объяснили, что снег возможен в Новосибирске 24 или 25 сентября. Это связано с тем, что холодный фронт воздуха из районов Тюмени, Ханты-Мансийского автономного округа поступает в Новосибирск.

Так, более значительное понижение температуры зафиксировано в воскресенье и утром понедельника, когда столбик термометра днем опустился до +8 и +3 ночью. В городе и области может быть мокрый снег утром и ночью, однако он не задержится, потому что почва еще теплая. Такие климатические колебания в последней неделе сентября — обычное явление.

По прогнозу сервиса Gismeteo, сегодня в Новосибирске возможен мокрый снег. Согласно прогнозу сайта «Яндекс.Погода», снегопад в городе стоит ожидать в конце октября.

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