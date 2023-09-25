В Сибири выпал первый снег — когда ждать в Новосибирске?

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
На прошлой неделе метеорологи объяснили, что снег возможен в Новосибирске 24 или 25 сентября. Это связано с тем, что холодный фронт воздуха из районов Тюмени, Ханты-Мансийского автономного округа поступает в Новосибирск.
Так, более значительное понижение температуры зафиксировано в воскресенье и утром понедельника, когда столбик термометра днем опустился до +8 и +3 ночью. В городе и области может быть мокрый снег утром и ночью, однако он не задержится, потому что почва еще теплая. Такие климатические колебания в последней неделе сентября — обычное явление.
По прогнозу сервиса Gismeteo, сегодня в Новосибирске возможен мокрый снег. Согласно прогнозу сайта «Яндекс.Погода», снегопад в городе стоит ожидать в конце октября.