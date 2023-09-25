В Сибири выпал первый снег — когда ждать в Новосибирске?

Так, более значительное понижение температуры зафиксировано в воскресенье и утром понедельника, когда столбик термометра днем опустился до +8 и +3 ночью. В городе и области может быть мокрый снег утром и ночью, однако он не задержится, потому что почва еще теплая. Такие климатические колебания в последней неделе сентября — обычное явление.