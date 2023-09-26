Избил, задушил и сжег: как наказали убийцу 86-летней соседки в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Мужчина из Новосибирска признан виновным в убийстве своей пожилой соседки. Суд рассмотрел доказательства признал их достаточными для вынесения приговора осужденному. Ему были предъявлены обвинения в совершении убийства и уничтожении чужого имущества.
По версии следствия и суда, вечером 11 марта 2023 года мужчина посетил квартиру своей пожилой соседки, с которой у него были конфликты по поводу бытовых вопросов. Он нанес несколько ударов женщине по телу и голове, а затем задушил ее. После этого он вернулся домой и лег спать. Утром он решил избавиться от тела, облил квартиру 86-летней соседки керосином и поджег ее.
Суд принял во внимание все аргументы следствия и признал мужчину виновным в совершенных преступлениях. Ему было назначено наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.