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Пользователи получат телефон в октябре

Стало известно, когда в Новосибирск привезут новые iPhone 15

27 сентября 2023, 01:55
Фото: 1MI
Пользователи получат телефон в октябре
В Новосибирск новые на iPhone 15 действует предзаказ: если оформить его заранее, то телефон приедет через 2 недели.

Презентация новой линейки Айфонов прошла в США 12 сентября, а начиная с 22 числа гаджеты стали доступны для покупки по всему миру. Из-за санкций и спецоперации компания Apple временно приостановила официальные поставки своей техники в Россию. Вместо этого, телефоны, планшеты, компьютеры и умные часы попадают в страну через параллельный импорт.

На данный момент в магазинах уже можно сделать предзаказ на новые модели iPhone — стандартные, PRO, с разными объемами памяти и внешним видом. Если заказать телефон прямо сейчас, то в Новосибирск он будет доставлен в начале октября.

Цены на базовую модель с объемом памяти 127 ГБ варьируются от 109 990 до 129 999 рублей.

«Это твой статус»: блогеры из Новосибирска высказались о популярности iPhone
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#Общество#Новосибирск#Продажа#Iphone#Телефон#Эмилия Губарева#IPhone 15
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