Стало известно, когда в Новосибирск привезут новые iPhone 15

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Published Сегодня, 01:55
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Презентация новой линейки Айфонов прошла в США 12 сентября, а начиная с 22 числа гаджеты стали доступны для покупки по всему миру. Из-за санкций и спецоперации компания Apple временно приостановила официальные поставки своей техники в Россию. Вместо этого, телефоны, планшеты, компьютеры и умные часы попадают в страну через параллельный импорт.
На данный момент в магазинах уже можно сделать предзаказ на новые модели iPhone — стандартные, PRO, с разными объемами памяти и внешним видом. Если заказать телефон прямо сейчас, то в Новосибирск он будет доставлен в начале октября.
Цены на базовую модель с объемом памяти 127 ГБ варьируются от 109 990 до 129 999 рублей.