В Новосибирске вице-губернатор Игорь Яковлев покидает свой пост

Posted Сегодня, 02:17
Published Сегодня, 02:17
Modified Сегодня, 02:20
Updated Сегодня, 02:20
Заместитель главы Новосибирской области Игорь Яковлев решил покинуть свой пост. По информации издания «Континент Сибирь», полученной от анонимных источников, он ушел в отпуск и затем планирует уйти на пенсию.
На данный момент неизвестно, чем Яковлев будет заниматься в будущем. Один из источников указал, что он намерен покинуть город. Кроме того, фамилия Яковлева уже была удалена из списка членов региональной исполнительной власти.
В настоящее время оставшиеся заместители исполняют свои обязанности временно, так как правительство подало в отставку после выборов губернатора.