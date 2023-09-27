atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:17

Published Сегодня, 02:17

Modified Сегодня, 02:20

Updated Сегодня, 02:20

Один из собеседников указал, что замгубернатора планирует покинуть город

В Новосибирске вице-губернатор Игорь Яковлев покидает свой пост

27 сентября 2023, 02:17
Фото: atas.info
Один из собеседников указал, что замгубернатора планирует покинуть город
Вице-губернатор Новосибирска Игорь Яковлев ушел в отпуск и покидает свой пост, о чем сообщают источники СМИ.

Заместитель главы Новосибирской области Игорь Яковлев решил покинуть свой пост. По информации издания «Континент Сибирь», полученной от анонимных источников, он ушел в отпуск и затем планирует уйти на пенсию.

На данный момент неизвестно, чем Яковлев будет заниматься в будущем. Один из источников указал, что он намерен покинуть город. Кроме того, фамилия Яковлева уже была удалена из списка членов региональной исполнительной власти.

В настоящее время оставшиеся заместители исполняют свои обязанности временно, так как правительство подало в отставку после выборов губернатора.

Названы кандидаты на пост министра культуры Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Уход Анны Терешковой из мэрии на пост министра культуры обсуждают в кулуарах властиЭксперты высоко оценили работу Андрея Травникова на посту губернатораСергей Федорчук уходит с поста министра образования Новосибирской области
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Губернатор#Эмилия Губарева#Увольнение
Подпишитесь
Рейтинг самых богатых директоров детских садов Новосибирска ко Дню воспитателя-2023
Сегодня, 02:00
Почувствовали даже в Новосибирске: 20 лет назад произошло Чуйское землетрясение
Сегодня, 00:48
Где дали отопление 27 сентября в Новосибирске: районы, улицы и график подключения
Сегодня, 00:08
Ведущий программы «Поедем, поедим!» Джон Уоррен прогулялся по рынку в Новосибирске
Сегодня, 02:55
Тараканы и мошенники: какой рынок оказался самым худшим в Новосибирске по версии 2ГИС
Сегодня, 01:34
Сирийский «зайчик из Тиндера» мог убить новосибирскую феминистку: кто еще ей угрожал
Вчера, 09:37