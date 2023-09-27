В Новосибирске заменят деревья на аллее посреди Красного проспекта

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
28 сентября в Новосибирске обсудят вопрос благоустройства зеленых насаждений на бульваре Красного проспекта. Речь идет об участке улицы Советской до улицы Сибревкома — середины главной магистрали Новосибирска.
Ранее мэрия и другие специалисты изучили все деревья на аллее. Во время пресс-конференции представят концепцию о замене аварийных экземпляров, а также реконструкции всего зеленого массива.
На бульваре обновят живую изгородь из Ивы ломкой и клена Гиннала. В рамках нового проекта необходимо удалить несколько деревьев, которые эксперты признали аварийными. Например, потому что их корневая система находилась под асфальтовым покрытием и они не получали достаточно влаги и питательных веществ.
Напомним, что деревья на бульваре обновляют практически ежегодно. Например, в 2021 году новосибирцы возмутились сносом деревьев. Вместо них посадили пирамидальные тополи, клены и липы. Как оказалось, березы, которые росли на бульваре Красного проспекта, были посажены с нарушениями правил.
Также в 2022 году нна территории Первомайского сквера со стороны Красного проспекта снесли металлические ограждения, а вместо забора там появилась живая изгородь из сирени.