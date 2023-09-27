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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Некоторые деревья снесут

В Новосибирске заменят деревья на аллее посреди Красного проспекта

27 сентября 2023, 10:55
Фото: atas.info
Некоторые деревья снесут
В центре Новосибирска заменят деревья, которые расположены на аллее вдоль Красного проспекта.

28 сентября в Новосибирске обсудят вопрос благоустройства зеленых насаждений на бульваре Красного проспекта. Речь идет об участке улицы Советской до улицы Сибревкома — середины главной магистрали Новосибирска.

Ранее мэрия и другие специалисты изучили все деревья на аллее. Во время пресс-конференции представят концепцию о замене аварийных экземпляров, а также реконструкции всего зеленого массива.

На бульваре обновят живую изгородь из Ивы ломкой и клена Гиннала. В рамках нового проекта необходимо удалить несколько деревьев, которые эксперты признали аварийными. Например, потому что их корневая система находилась под асфальтовым покрытием и они не получали достаточно влаги и питательных веществ.

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Напомним, что деревья на бульваре обновляют практически ежегодно. Например, в 2021 году новосибирцы возмутились сносом деревьев. Вместо них посадили пирамидальные тополи, клены и липы. Как оказалось, березы, которые росли на бульваре Красного проспекта, были посажены с нарушениями правил.

Также в 2022 году нна территории Первомайского сквера со стороны Красного проспекта снесли металлические ограждения, а вместо забора там появилась живая изгородь из сирени.

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#Общество#Новосибирск#Мэрия#Снос#Деревья#Эмилия Губарева#Красный проспект
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