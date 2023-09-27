В Новосибирске заменят деревья на аллее посреди Красного проспекта

На бульваре обновят живую изгородь из Ивы ломкой и клена Гиннала. В рамках нового проекта необходимо удалить несколько деревьев, которые эксперты признали аварийными. Например, потому что их корневая система находилась под асфальтовым покрытием и они не получали достаточно влаги и питательных веществ.