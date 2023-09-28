Новосибирцы страдают от вони с Гусинобродского мусорного полигона

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Мэр сравнил город с постоянно работающим заводом, производящим мусор. По его словам, Новосибирску необходимо создать современный предприятие для переработки отходов. Каждый день на полигон доставляют около семи тысяч кубометров мусора.
По информации издания НГС, обычные жители страдают от соседства с полигоном. Основная проблема — это неприятный запах, распространяющийся в районе жилых домов. Из-за него люди не могут проветривать помещения.
Вторая проблема — это бродячие собаки. Стаи нападают на детей на улицах. Кроме того, сильный ветер регулярно разносит мусор по ближайшим территориям — бумагу, салфетки, пластик. Условия становятся неприемлемыми для проживания.
Жители Новосибирска ждут закрытия полигона и улучшения экологической ситуации в городе.