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Свалка на полигоне много лет

Новосибирцы страдают от вони с Гусинобродского мусорного полигона

28 сентября 2023, 08:53
Фото: 1MI
Свалка на полигоне много лет
Жители Новосибирска страдают от неприятного запаха, исходящего с Гусинобродского мусорного полигона. По словам мэра Анатолия Локтя, закрытие полигона планируется только через пять лет при текущем уровне загрязнения.

Мэр сравнил город с постоянно работающим заводом, производящим мусор. По его словам, Новосибирску необходимо создать современный предприятие для переработки отходов. Каждый день на полигон доставляют около семи тысяч кубометров мусора.

По информации издания НГС, обычные жители страдают от соседства с полигоном. Основная проблема — это неприятный запах, распространяющийся в районе жилых домов. Из-за него люди не могут проветривать помещения.

Вторая проблема — это бродячие собаки. Стаи нападают на детей на улицах. Кроме того, сильный ветер регулярно разносит мусор по ближайшим территориям — бумагу, салфетки, пластик. Условия становятся неприемлемыми для проживания.

Жители Новосибирска ждут закрытия полигона и улучшения экологической ситуации в городе.

Мэр Анатолий Локоть назвал Новосибирск фабрикой по производству мусора
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#Общество#Новосибирск#Мусор#Полигон#Эмилия Губарева#Запах#Мусорный полигон
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