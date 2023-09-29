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На место прибыли спасатели

18-летняя девушка грозила суицидом в Новосибирске — чем все закончилось

29 сентября 2023, 02:37
Фото: 1MI
На место прибыли спасатели

В Новосибирске 18-летняя девушка угрожала суицидом в квартире на Бородина

В Новосибирске 18-летняя девушка угрожала суицидом. Подробности рассказали в ВК-группе МАСС.

Как уточнили спасатели, инцидент произошел 28 сентября около 15 часов в Кировском районе Новосибирска. В МАСС поступил звонок, где сообщили, что в квартире по улице Бородина есть угроза суицида.

Дверь в помещение была заблокирована. Когда доступ в квартиру был обеспечен, выяснилось, что свести счеты с жизнью грозилась девушка 2005 года рождения.

Ее передали сотрудникам полиции. В медицинской помощи она не нуждалась. Других подробностей нет.

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#Общество#Новосибирск#МАСС#Эмилия Губарева#Суицид#Спасатели МАСС
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