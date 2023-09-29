18-летняя девушка грозила суицидом в Новосибирске — чем все закончилось

Posted Сегодня, 02:37
Published Сегодня, 02:37
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Updated Сегодня, 02:39
Как уточнили спасатели, инцидент произошел 28 сентября около 15 часов в Кировском районе Новосибирска. В МАСС поступил звонок, где сообщили, что в квартире по улице Бородина есть угроза суицида.
Дверь в помещение была заблокирована. Когда доступ в квартиру был обеспечен, выяснилось, что свести счеты с жизнью грозилась девушка 2005 года рождения.
Ее передали сотрудникам полиции. В медицинской помощи она не нуждалась. Других подробностей нет.