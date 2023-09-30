В Новосибирской области живут 247 пенсионеров, которым больше 100 лет

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Published Сегодня, 04:48
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В Новосибирской области 12,4 тысячи людей достигли возраста 90 и более лет. Из них 247 человек дожили до 100-летнего юбилея: 186 женщин и 61 мужчин. Эти данные представлены Новосибирскстатом.
На начало 2023 года в регионе проживало около 2,7 миллиона человек, из которых 648,7 тысячи (23%) находились в возрасте 60 лет и старше. Большинство пожилых людей (77%) проживает в городах, в то время как 23% живут в сельской местности. В Новосибирске прописаны более половины (55,5%) всех пенсионеров области.
1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Этот праздник был учрежден по решению Генеральной Ассамблеи ООН.