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Пенсионеров-долгожителей много в НСО

В Новосибирской области живут 247 пенсионеров, которым больше 100 лет

30 сентября 2023, 04:48
Фото: Midjourney
Пенсионеров-долгожителей много в НСО

В Новосибирской области проживает 247 пенсионеров в возрасте 100 лет

В Новосибирской области около 12,4 тысяч человек достигли возраста 90 и старше, причем 247 из них дожили до 100 лет.

В Новосибирской области 12,4 тысячи людей достигли возраста 90 и более лет. Из них 247 человек дожили до 100-летнего юбилея: 186 женщин и 61 мужчин. Эти данные представлены Новосибирскстатом.

На начало 2023 года в регионе проживало около 2,7 миллиона человек, из которых 648,7 тысячи (23%) находились в возрасте 60 лет и старше. Большинство пожилых людей (77%) проживает в городах, в то время как 23% живут в сельской местности. В Новосибирске прописаны более половины (55,5%) всех пенсионеров области.

1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Этот праздник был учрежден по решению Генеральной Ассамблеи ООН.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Статистика#Пенсионеры#Эмилия Губарева
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