В Новосибирской области живут 247 пенсионеров, которым больше 100 лет

На начало 2023 года в регионе проживало около 2,7 миллиона человек, из которых 648,7 тысячи (23%) находились в возрасте 60 лет и старше. Большинство пожилых людей (77%) проживает в городах, в то время как 23% живут в сельской местности. В Новосибирске прописаны более половины (55,5%) всех пенсионеров области.