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Published Сегодня, 08:52

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Снег может выпасть кратковременно

Названа дата первого снега в Новосибирске осенью 2023

5 октября 2023, 08:52
Фото: Артем Шершнев / 1MI
Снег может выпасть кратковременно

Первый снег в Новосибирске ожидается после 17–18 октября

Согласно прогнозу синоптиков, первый снег в Новосибирске ожидается только после 17–18 октября, а постоянный покров снега можно ожидать лишь в ноябре.

Первый снег в Новосибирске ожидается во второй декаде месяца, по данным гидрометцентра. Согласно прогнозам синоптиков, после 17 октября есть вероятность выпадения первого снега, но это будет мокрый снег, а не постоянный покров.

До начала ноября стабильного снежного покрова не предвидится. В этот период времени, температура в Новосибирске будет колебаться ночью от +2 до +7 градусов, днем от +12 до +17 градусов. Однако, возможны и небольшие минусовые температуры, которые могут спровоцировать выпадение мокрого снега.

По данным «Яндекс. Погоды», снега в октябре не предвидится вообще. Во второй декаде будет пасмурная погода. Сайт gismeteo обещает первый снег только с 6 ноябре — он будет сыпать всю неделю.

Теплый октябрь 2023 обещают в Новосибирске: прогноз на осень дал Гидрометцентр РФ
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#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Синоптики#Снег#Эмилия Губарева#Октябрь
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