Названа дата первого снега в Новосибирске осенью 2023

До начала ноября стабильного снежного покрова не предвидится. В этот период времени, температура в Новосибирске будет колебаться ночью от +2 до +7 градусов, днем от +12 до +17 градусов. Однако, возможны и небольшие минусовые температуры, которые могут спровоцировать выпадение мокрого снега.