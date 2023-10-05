Названа дата первого снега в Новосибирске осенью 2023

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Первый снег в Новосибирске ожидается во второй декаде месяца, по данным гидрометцентра. Согласно прогнозам синоптиков, после 17 октября есть вероятность выпадения первого снега, но это будет мокрый снег, а не постоянный покров.
До начала ноября стабильного снежного покрова не предвидится. В этот период времени, температура в Новосибирске будет колебаться ночью от +2 до +7 градусов, днем от +12 до +17 градусов. Однако, возможны и небольшие минусовые температуры, которые могут спровоцировать выпадение мокрого снега.
По данным «Яндекс. Погоды», снега в октябре не предвидится вообще. Во второй декаде будет пасмурная погода. Сайт gismeteo обещает первый снег только с 6 ноябре — он будет сыпать всю неделю.