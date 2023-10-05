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Школьница попала на запись камер видеонаблюдения

Пила воду и вывернула куртку: порезавшую подругу в Оби девочку засняли камеры

5 октября 2023, 11:28
Фото: 1MI
Школьница попала на запись камер видеонаблюдения

Порезавшая подругу в Оби девочка попала на камеры видеонаблюдения

В Новосибирской области продолжается расследование жуткого инцидента с нападением на 13-летнюю девочку. Ее 14-тилетнюю подругу подозревают в намеренном изуродовании жертвы канцелярским ножом, а сама подросток проходит психиатрическую экспертизу. Школьница уже попала на запись камер видеонаблюдения.
«Девочка, порезавшая знакомую под Новосибирском, вывернула куртку для конспирации и петляла по району, выйдя из леса. Ее маневры попали на запись камер видеонаблюдения», — сообщается в Telegram-канале Mash Siberia.

Согласно данным камер, девочка была одета в черную куртку, а ее красные волосы были коротко острижены. 1 октября в 12.43 школьница позвонила подружке и позвала ее погулять. После этого пошла в сторону ее дома.

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В 16.35 девочка уже стояла на коллекторе возле магазина «Пятерочка». При этом она уже вывернула куртку, в руках был пакет. Подросток вела себя спокойно, пила воду и гуляла. В 16.56 подросток сел в автобус и уехал.

Сообщение от спасателей МЧС поступило в 16.39. В это время израненная одноклассница подозреваемой находилась в лесу и истекала кровью. Позже ее нашли и доставили в больницу, девочка до сих пор в тяжелом состоянии находится в реанимации. Канцелярским ножом ей изрезали лицо, шею и руки.

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Возможные действия четырнадцатилетнего подростка до сих пор вызывают ужас. Как утверждают региональные СМИ, девочке нравилось слизывать кровь с лица и тела одноклассницы и наслаждаться ее мучениями. Сообщается, что школьница могла косплеить убийц из видеоигр.

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Неясными остаются и мотивы девочки. Отец подростка заявляет, что та якобы вырывала нож у подруги и ни в чем не виновата. Родственница жертвы заявляет, что агрессивное поведение вызвано банальной завистью к красоте. Сейчас подросток проходит психиатрическое освидетельствование.

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