Пила воду и вывернула куртку: порезавшую подругу в Оби девочку засняли камеры

Сообщение от спасателей МЧС поступило в 16.39. В это время израненная одноклассница подозреваемой находилась в лесу и истекала кровью. Позже ее нашли и доставили в больницу, девочка до сих пор в тяжелом состоянии находится в реанимации. Канцелярским ножом ей изрезали лицо, шею и руки.