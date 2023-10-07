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Под Новосибирском ищут 12-летний подросток

Под Новосибирском ищут 12-летнего подростка в шапке-балаклаве

7 октября 2023, 15:08
Фото: Группа Вконтакте "Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области"
Под Новосибирском ищут 12-летний подросток
Двенадцатилетний Егор Игнатенко сегодня 7 октября ушел из дома в неизвестном направлении в СНТ «Яблоневый сад№1», Станционный сельсовет, Новосибирский район.

Особые приметы пропавшего — рост 145 см, волосы русые, глаза голубые, нормальное телосложение.

Егор был одет в темно-синюю куртку, серое трико, черную спортивную кофту. Он ушел из дома в черных резиновых сапогах и темно-зеленой шапке балаклаве. Сообщение о пропаже мальчика появилось в группе Вконтакте «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области» сегодня в 22.00.

Дачное общество, откуда ушел Егор, находится на станции Мочище в Станционном сельсовете Новосибирского района.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Пропал#Поиск#Ольга Храмушкина
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