Под Новосибирском ищут 12-летнего подростка в шапке-балаклаве

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Особые приметы пропавшего — рост 145 см, волосы русые, глаза голубые, нормальное телосложение.
Егор был одет в темно-синюю куртку, серое трико, черную спортивную кофту. Он ушел из дома в черных резиновых сапогах и темно-зеленой шапке балаклаве. Сообщение о пропаже мальчика появилось в группе Вконтакте «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области» сегодня в 22.00.
Дачное общество, откуда ушел Егор, находится на станции Мочище в Станционном сельсовете Новосибирского района.
Поиск 15-летней школьницы завершили в Новосибирске.