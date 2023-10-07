Под Новосибирском ищут 12-летнего подростка в шапке-балаклаве

Егор был одет в темно-синюю куртку, серое трико, черную спортивную кофту. Он ушел из дома в черных резиновых сапогах и темно-зеленой шапке балаклаве. Сообщение о пропаже мальчика появилось в группе Вконтакте «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области» сегодня в 22.00.