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Учительницу встречали с плакатами

В Новосибирске толпа с плакатами собралась в аэропорту Толмачево

9 октября 2023, 01:33
Фото: atas.info
Учительницу встречали с плакатами
Педагоги с плакатами собрались в аэропорту Толмачево, чтобы поздравить Кристину Генер, учителя из Новосибирской области, с победой в конкурсе «Первый учитель».

В аэропорту Толмачево в Новосибирске 8 октября собралась группа людей с плакатами. Они собрались, чтобы приветствовать Кристину Генер, учителя из Новосибирской области. Это были коллеги педагога.

Кристина Генер работает учителем в Новотырышкинской средней школе Колыванского района. Она стала одним из семи лауреатов Всероссийского конкурса «Первый учитель».

Сама Кристина Генер призналась, что самостоятельно оценивала свой урок и была удивлена, когда узнала о своем статусе лауреата. На плакатах, помимо поздравлений, была написана фраза: «Мы Вас любим. Вы — лучшая!».

Фото: министерство образования Новосибирской области
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Аэропорт Толмачево#Учитель#Эмилия Губарева
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