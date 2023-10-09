В Новосибирске толпа с плакатами собралась в аэропорту Толмачево

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Published Сегодня, 01:33
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В аэропорту Толмачево в Новосибирске 8 октября собралась группа людей с плакатами. Они собрались, чтобы приветствовать Кристину Генер, учителя из Новосибирской области. Это были коллеги педагога.
Кристина Генер работает учителем в Новотырышкинской средней школе Колыванского района. Она стала одним из семи лауреатов Всероссийского конкурса «Первый учитель».
Сама Кристина Генер призналась, что самостоятельно оценивала свой урок и была удивлена, когда узнала о своем статусе лауреата. На плакатах, помимо поздравлений, была написана фраза: «Мы Вас любим. Вы — лучшая!».