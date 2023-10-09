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Электрички начнут ездить по новому расписанию

В Новосибирской области изменится расписание семи электричек с 10 октября

9 октября 2023, 02:59
Фото: 1MI
Электрички начнут ездить по новому расписанию
Расписание семи пригородных поездов в Новосибирской области изменится с 10 октября из-за ремонта путей: время следования поездов будет скорректировано на 3-40 минут, о чем сообщается на сайте «Экспресс-пригород».

С 10 октября изменится расписание семи пригородных поездов в Новосибирской области. Изменения связаны с проведением работ по ремонту путей и будут действовать до 19 октября. Поезда, которые затронут изменения: Барабинск — Татарская, Новосибирск — Каргат, Новосибирск — Татарская и Татарская — Колония.

Например, поезд №6375 Барабинск — Татарская будет отправляться со станции Барабинск на 6 минут раньше, с остановки Кабаклы на 6 минут позже и прибывать на станцию Татарская на 6 минут позже.

Поезд №6309 Новосибирск — Каргат начнет отправляться со станции Новосибирск-Главный на 6 минут позже и прибывать на станцию Каргат на 6 минут позже.

А поезд №7141 Новосибирск — Татарская будет отправляться со станции Новосибирск-Главный по расписанию, с остановки Кабаклы на 10 минут позже и прибывать на станцию Татарская на 10 минут позже.

13, 14 и 15 октября поезд №6347 Татарская — Колония будет отправляться со станции Татарская на 10 минут позже и прибывать на станцию Колония на 10 минут позже. Пассажиров просят следить за актуальным расписанием.

Электрички меняют расписание в Новосибирской области со 2 октября 2023
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