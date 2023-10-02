Электрички меняют расписание в Новосибирской области со 2 октября 2023

Posted Сегодня, 01:40
Published Сегодня, 01:40
Modified Сегодня, 01:42
Updated Сегодня, 01:42
Причиной изменений расписания стало окончание дачного сезона и уменьшение числа пассажиров на некоторых направлениях. Компания «Экспресс-Пригород» сообщила о следующих изменениях:
На Западном направлении электричка № 6347/6348 Татарская — Колония — Татарская будет ходить только по пятницам, субботам и воскресеньям. Электропоезд Дупленская — Новосибирск больше не будет курсировать на участке Дупленская — Коченёво. С 28 октября будет отменена электричка Коченёво — Новосибирск № 6364.
На Кузбасском направлении электрички № 6815 Новосибирск — Буготак и № 6816 Буготак — Новосибирск будут ходить только по субботам и воскресеньям. С 16 октября полностью отменяются эти поезда.
Электропоезд № 6808 Тогучин — Новосибирск будет доступен только по субботам и воскресеньям с 23 октября. Электричка № 6809 Новосибирск — Тогучин будет продолжать курсировать только по выходным дням.
Поезда № 6843/6844 Новосибирск — Изынский — Новосибирск и № 6811/6812 Новосибирск — Буготак — Новосибирск будут отменены с 7 октября. С 9 октября отменится электричка № 6822 Восточная — Новосибирск, а с 23 октября — поезда № 6803/6804 Новосибирск — Буготак — Новосибирск, № 6805 Новосибирск — Тогучин, а с 28 октября — поезда № 6851/6874 Новосибирск — Буготак — Новосибирск.
На Южном направлении отменится электропоезд № 6622 Искитим — Новосибирск с 23 октября, а поезда № 6657/6658 Новосибирск — Искитим — Новосибирск будут ходить только по будним дням. В Восточном направлении электричка № 6412/6411 Новосибирск — Мошково — Новосибирск перестанет курсировать с 23 октября. С 28 октября будут отменены поезда № 6416/6415 Новосибирск — Ояш — Новосибирск, № 6456 Новосибирск — Ояш и № 6406/6405 Новосибирск — Мошково — Новосибирск.
В Жеребцовском направлении не будет ходить электричка № 6515/6516 Новосибирск — Жеребцово — Новосибирск с 2 октября, а с 9 октября — поезда № 6511/6512 Новосибирск — Жеребцово — Новосибирск. С 23 октября отменятся следующие поезда до Сокура через Инскую: № 6531, № 6503/6504 и электричка № 6505/6506 Новосибирск — Жеребцово — Новосибирск.
Представители компании «Экспресс-Пригород» просят пассажиров быть внимательными и учитывать изменения в расписании при планировании своих поездок.