Электрички меняют расписание в Новосибирской области со 2 октября 2023

На Западном направлении электричка № 6347/6348 Татарская — Колония — Татарская будет ходить только по пятницам, субботам и воскресеньям. Электропоезд Дупленская — Новосибирск больше не будет курсировать на участке Дупленская — Коченёво. С 28 октября будет отменена электричка Коченёво — Новосибирск № 6364.