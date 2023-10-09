atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Волейболисты новосибирского «Локомотива» завоевали бронзу Кубка Столетия

Волейболисты новосибирского «Локомотива» завоевали бронзу Кубка Столетия

9 октября 2023, 09:06
Фото: ВК «Локомотив-Новосибирск»
Волейбольный клуб «Локомотив» завоевал бронзу Кубка Столетия, обыграв питерский «Зенит» со счетом 3:0, в турнире посвященном вековому юбилею российского волейбола.

Волейбольная команда из Новосибирска «Локомотив-Новосибирск», выиграла бронзовую медаль на Кубке Столетия. В финальном матче за третье место они встретились с питерским «Зенитом».

Турнир был организован в честь столетия российского волейбола и прошел 8 октября в Калининграде. Как уточнили в правительстве, кубок Столетия — это новый турнир, посвященный 100-летию отечественного волейбола. Участие в нем приняли восемь сильнейших клубов Суперлиги.

«Локомотив-Новосибирск» победил «Зенит» со счетом 3:0. Первое место на Кубке Столетия заняла волейбольная команда из Москвы, «Динамо». Игрок новосибирского «Локомотива» Константин Абаев, который блестяще провел бронзовый матч, получил звание лучшего игрока Кубка Столетия.

В Новосибирске сибиряк сделал предложение девушке во время матча ХК «Сибирь»
Узнать подробнее
Читайте также:
Болельщики ХК «Сибирь» спели песню «Кукла колдуна» во время матча в ЛДСВице-мэр Новосибирска Терешкова опубликовала фото с матча ХК «Сибирь» на новом ЛДСПерекупщики продают билеты на матчи ХК «Сибирь» в Новосибирске в два раза дорожеХК «Сибирь» проиграл омскому «Авангарду» в первом матче регулярного чемпионата КХЛ
#Спорт#Новосибирск#Эмилия Губарева#Волейбол
Подпишитесь
Видео. Началась война: мигранты из Новосибирска рассказали о ситуации в Израиле
7 октября, 18:15
Площадь Калинина станет новым «Кольцом Ада»: карта дорожных заторов Новосибирска
6 октября, 10:42
Жители новосибирского микрорайона «Европейский берег» требуют снести дамбу в Оби
Сегодня, 05:48
Новосибирские АЗС заявили о дефиците бензина АИ-95
Сегодня, 05:10
В Новосибирске проиндексируют зарплаты на 7,5% — кому ждать повышения
Сегодня, 04:32
Медсестра из Новосибирска объяснила фото с голой роженицей в реанимации роддома
Сегодня, 04:40