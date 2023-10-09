Волейболисты новосибирского «Локомотива» завоевали бронзу Кубка Столетия

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Волейбольная команда из Новосибирска «Локомотив-Новосибирск», выиграла бронзовую медаль на Кубке Столетия. В финальном матче за третье место они встретились с питерским «Зенитом».
Турнир был организован в честь столетия российского волейбола и прошел 8 октября в Калининграде. Как уточнили в правительстве, кубок Столетия — это новый турнир, посвященный 100-летию отечественного волейбола. Участие в нем приняли восемь сильнейших клубов Суперлиги.
«Локомотив-Новосибирск» победил «Зенит» со счетом 3:0. Первое место на Кубке Столетия заняла волейбольная команда из Москвы, «Динамо». Игрок новосибирского «Локомотива» Константин Абаев, который блестяще провел бронзовый матч, получил звание лучшего игрока Кубка Столетия.