Инвалид из Новосибирской области отсудил у работодателя 1 млн рублей за травму

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
Житель Чулыма в Новосибирской области получил один миллион рублей компенсации за травму, полученную на работе. В 2019 году он стал инвалидом после производственного несчастного случая и подал в суд на своего работодателя с требованием компенсации морального вреда.
Разбирательства в суде заняли три года, но в конечном итоге суд присудил ему миллион рублей. Эта сумма включает компенсацию за моральный вред, упущенные доходы из-за вынужденного прогула и неиспользованный отпуск.
Чтобы взыскать задолженность, приставы наложили арест на имущество предприятия и предупредили его руководителя о возможной уголовной ответственности. Работодатель также был вынужден заплатить 54 тысячи рублей исполнительного сбора приставам.