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Инвалиду выплатили деньги

Инвалид из Новосибирской области отсудил у работодателя 1 млн рублей за травму

10 октября 2023, 04:59
Фото: 1MI
Инвалиду выплатили деньги
Мужчине из Новосибирской области выплатили один миллион рублей за травму на работе, которая привела к инвалидности, после трехлетней судебной борьбы и наложения ареста на имущество предприятия.

Житель Чулыма в Новосибирской области получил один миллион рублей компенсации за травму, полученную на работе. В 2019 году он стал инвалидом после производственного несчастного случая и подал в суд на своего работодателя с требованием компенсации морального вреда.

Разбирательства в суде заняли три года, но в конечном итоге суд присудил ему миллион рублей. Эта сумма включает компенсацию за моральный вред, упущенные доходы из-за вынужденного прогула и неиспользованный отпуск.

Чтобы взыскать задолженность, приставы наложили арест на имущество предприятия и предупредили его руководителя о возможной уголовной ответственности. Работодатель также был вынужден заплатить 54 тысячи рублей исполнительного сбора приставам.

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#Общество#Новосибирск#Суд#Арест#Травма#Инвалидность#Эмилия Губарева
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