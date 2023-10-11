Названо имя нового главного федерального инспектора по Новосибирской области

В 2019 году он стал руководителем Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу. У него есть семья — жена и двое детей. За свою работу он был награжден государственными наградами и знаками отличия. Предыдущий главный федеральный инспектор Юрий Семёнов был переведен в Томскую область.