atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:43

Published Сегодня, 02:43

Modified Сегодня, 02:45

Updated Сегодня, 02:45

Полпред Анатолий Серышев назначил на эту должность 60-летнего уроженца Кемеровской области

Названо имя нового главного федерального инспектора по Новосибирской области

11 октября 2023, 02:43
Фото: 1MI
Полпред Анатолий Серышев назначил на эту должность 60-летнего уроженца Кемеровской области

Главным федеральным инспектором по Новосибирской области стал Николай Буймов

В Новосибирской области назначен новый главный федеральный инспектор, который заменил на этой должности Юрия Семёнова, переведённого в Томскую область.

В Новосибирской области произошла смена главного федерального инспектора, который следит за исполнением указов президента в регионе. Назначили на эту должность 60-летнего Николая Буймова из Кемеровской области. Эту информацию опубликовали на сайте полпреда СФО.

Сообщается, что Николай Буймов имеет высшее и высшее специальное образование. Он служил в армии с 1986 по 1988 годы, после чего работал в органах безопасности.

В 2019 году он стал руководителем Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу. У него есть семья — жена и двое детей. За свою работу он был награжден государственными наградами и знаками отличия. Предыдущий главный федеральный инспектор Юрий Семёнов был переведен в Томскую область.

Министром транспорта Новосибирской области назначен Анатолий Костылевский
Узнать подробнее
Читайте также:
Назначен новый начальник управления спорта мэрии Новосибирска — Константин КатионовНовым гендиректором новосибирского «Вектора» назначен орденоносец АгафоновСчастливый наблюдает: в скандальный «Метро МиР» в Новосибирске назначили директора
#Общество#Новосибирск#Назначение#Должность#Эмилия Губарева#Полпред СФО
Подпишитесь
Где дешевле бензин? Сравниваем цены на заправках в Новосибирске
Вчера, 03:13
Расшифрован диалог пилотов, посадивших самолет в поле под Новосибирском
9 октября, 20:27
Давка на новосибирской станции метро «Площадь Маркса» никогда не прекратится. Почему?
9 октября, 06:06
«Это — война»: новосибирского общественника возмутил «ювенальный» ролик в школах
9 октября, 10:22
Волна холода со снегом и ветром подступает к Новосибирску из Москвы
Вчера, 04:41
795 мигрантов выдворили из Новосибирской области — они нарушили закон
Вчера, 01:43