Названо имя нового главного федерального инспектора по Новосибирской области

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Published Сегодня, 02:43
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В Новосибирской области произошла смена главного федерального инспектора, который следит за исполнением указов президента в регионе. Назначили на эту должность 60-летнего Николая Буймова из Кемеровской области. Эту информацию опубликовали на сайте полпреда СФО.
Сообщается, что Николай Буймов имеет высшее и высшее специальное образование. Он служил в армии с 1986 по 1988 годы, после чего работал в органах безопасности.
В 2019 году он стал руководителем Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу. У него есть семья — жена и двое детей. За свою работу он был награжден государственными наградами и знаками отличия. Предыдущий главный федеральный инспектор Юрий Семёнов был переведен в Томскую область.