Семья лидера новосибирского «Союза отцов» взяла на воспитание детей из ЛНР

Глава союза отцов отметил, что сначала юные беженцы чувствовали себя неуютно в новой среде. Но другие дети помогли Сергею и Виктории адаптироваться к новым условиям быстрее. Сейчас они уже начали строить свои мечты о будущей профессии: Виктория мечтает стать врачом, а Сергей — поваром.