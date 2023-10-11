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Семья приняла участие в телевизионной программе

Семья лидера новосибирского «Союза отцов» взяла на воспитание детей из ЛНР

11 октября 2023, 01:51
Фото: Сергей Майоров/ВКонтакте
Семья приняла участие в телевизионной программе
Семья из Новосибирска взяла на воспитание двоюродных брата и сестру из ЛНР, чтобы спасти их от постоянных обстрелов и угрозы жизни.

Глава Союза отцов Новосибирска, Сергей Майоров, и его жена Ольга приняли к себе в дом Сергея Новикова и Викторию Земе. В интервью программе «Наши» на телеканале «Россия» они поделились своей историей.

Подростки приехали к Майоровым в мае 2023 года. Их родное село в Луганской Народной Республике постоянно подвергалось обстрелам, поэтому Майоровы предложили ребятам остаться у них.

Глава союза отцов отметил, что сначала юные беженцы чувствовали себя неуютно в новой среде. Но другие дети помогли Сергею и Виктории адаптироваться к новым условиям быстрее. Сейчас они уже начали строить свои мечты о будущей профессии: Виктория мечтает стать врачом, а Сергей — поваром.

Лидер «Совета отцов» Новосибирска Сергей Майоров выступит в телешоу на «России 1»
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