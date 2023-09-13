Лидер «Совета отцов» Новосибирска Сергей Майоров выступит в телешоу на «России 1»

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
Семейная история Сергея Майорова, председателя «Союза отцов», стала центральной темой передачи «Наши» на канале «Россия 1». Он рассказал о двух подростках из Луганской Народной Республики, которые уже несколько месяцев живут в его семье.
Эти дети, Виктория и Сергей, были эвакуированы из опасной зоны прифронтовой полосы благодаря волонтёрам. Они нашли для них новых родителей — семью Майоровых из Новосибирска.
Семья смогла создать комфортную атмосферу для подростков, где они чувствуют себя безопасно и счастливо. Дети успели побывать в бассейне, в кинотеатре, посетить большой концерт в Криводановке, а также отправились в лагерь. Вика и Сергей родились и выросли в деревне, у них украинские паспорта.
Майоровы решили не отправлять детей обратно в прифронтовую зону и уже готовят документы для поступления их в новосибирские колледжи. Вика мечтает стать медсестрой, а Сергей — поваром.
Ребятишки постепенно привыкают к новой семье и чувствуют себя любимыми и защищенными. Они уже не хотят уезжать из Новосибирска и начали называть жену Сергея «мама Оля».
История семьи Майоровых и их приёмных детей вызвала большой интерес на федеральном телеканале «Россия 1». Их пригласили в Москву. Запись передачи уже состоялась, а выход в эфир ожидается на следующей неделе.