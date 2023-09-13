Лидер «Совета отцов» Новосибирска Сергей Майоров выступит в телешоу на «России 1»

Семья смогла создать комфортную атмосферу для подростков, где они чувствуют себя безопасно и счастливо. Дети успели побывать в бассейне, в кинотеатре, посетить большой концерт в Криводановке, а также отправились в лагерь. Вика и Сергей родились и выросли в деревне, у них украинские паспорта.