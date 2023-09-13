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Семья Майоровых на центральном телевидении

Лидер «Совета отцов» Новосибирска Сергей Майоров выступит в телешоу на «России 1»

13 сентября 2023, 04:35
Фото: Сергей Майоров/ВКонтакте
Семья Майоровых на центральном телевидении

Председатель «Совета отцов» новосибирец Сергей Майоров снялся в шоу на «России»

Сергей Майоров, член партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» и председатель «Союза отцов России» в Новосибирской области, расскажет на телеканале «Россия 1» о двух подростках из ЛНР, которые теперь живут с его семьей.

Семейная история Сергея Майорова, председателя «Союза отцов», стала центральной темой передачи «Наши» на канале «Россия 1». Он рассказал о двух подростках из Луганской Народной Республики, которые уже несколько месяцев живут в его семье.

Эти дети, Виктория и Сергей, были эвакуированы из опасной зоны прифронтовой полосы благодаря волонтёрам. Они нашли для них новых родителей — семью Майоровых из Новосибирска.

Семья смогла создать комфортную атмосферу для подростков, где они чувствуют себя безопасно и счастливо. Дети успели побывать в бассейне, в кинотеатре, посетить большой концерт в Криводановке, а также отправились в лагерь. Вика и Сергей родились и выросли в деревне, у них украинские паспорта.

Майоровы решили не отправлять детей обратно в прифронтовую зону и уже готовят документы для поступления их в новосибирские колледжи. Вика мечтает стать медсестрой, а Сергей — поваром.

Ребятишки постепенно привыкают к новой семье и чувствуют себя любимыми и защищенными. Они уже не хотят уезжать из Новосибирска и начали называть жену Сергея «мама Оля».

История семьи Майоровых и их приёмных детей вызвала большой интерес на федеральном телеканале «Россия 1». Их пригласили в Москву. Запись передачи уже состоялась, а выход в эфир ожидается на следующей неделе.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#ЛНР#Шоу#Эмилия Губарева#Телевидение#Майоров#Совет отцов#Союз отцов#ТВ
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