Билана отменили? Певец сообщил о своей болезни перед концертом в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В Новосибирске не отменили концерт Димы Билана из-за его болезни — бронхита. О своем заболевании певец сообщил в социальных сетях накануне.
Он отметил, что находится под медицинским наблюдением у пульмонолога, а переезды и перелеты могут негативно сказаться на его здоровье. В настоящее время Дима Билан находится под присмотром врачей в Москве.
Тем не менее, в Новосибирске концерт Димы Билана не будет отменен. Он состоится 1 ноября в ДКЖ.