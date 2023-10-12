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Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Билан приедет в Новосибирск

Билана отменили? Певец сообщил о своей болезни перед концертом в Новосибирске

12 октября 2023, 06:08
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Билан приедет в Новосибирск

Дима Билан сообщил о своей болезни перед концертом в Новосибирске

Популярный певец Дима Билан выступит в Новосибирске в ноябре, несмотря на свое заболевание.

В Новосибирске не отменили концерт Димы Билана из-за его болезни — бронхита. О своем заболевании певец сообщил в социальных сетях накануне.

Он отметил, что находится под медицинским наблюдением у пульмонолога, а переезды и перелеты могут негативно сказаться на его здоровье. В настоящее время Дима Билан находится под присмотром врачей в Москве.

Тем не менее, в Новосибирске концерт Димы Билана не будет отменен. Он состоится 1 ноября в ДКЖ.

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#Общество#Концерт#Артист#Эмилия Губарева#Певец
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