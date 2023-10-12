Полицейского похоронили в Новосибирской области — он покончил с собой после дежурства

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11 октября в Карасуке состоялось прощание со старшим сержантом полиции Романом К. Мужчина покончил с собой 9 октября.
Молодому полицейскому было 28 лет. Его тело нашли во дворе дома. Весь день он провел на следственных действиях и должен был отправиться в отделение, а также сдать оружие. Однако он так и не вернулся и перестал выходить на связь. Через несколько часов нашли его тело.
Роман оставил записку, в которой обвинил в своей смерти Геннадия С., предположительно начальника полиции «Карасукский». Коллеги удивлены произошедшим, поскольку у него не было конфликтов на работе. У Романа была медаль «За отличие в охране общественного порядка». О нем говорят как о хорошем и спокойном человеке. В ГУ МВД Новосибирской области начали служебную проверку.