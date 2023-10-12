Полицейского похоронили в Новосибирской области — он покончил с собой после дежурства

Молодому полицейскому было 28 лет. Его тело нашли во дворе дома. Весь день он провел на следственных действиях и должен был отправиться в отделение, а также сдать оружие. Однако он так и не вернулся и перестал выходить на связь. Через несколько часов нашли его тело.