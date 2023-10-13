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На месте универсама хотели строить высотку

«Гастроцентр» откроют в Новосибирске на месте бывшего «Универсама»

13 октября 2023, 01:33
Фото: 1MI
На месте универсама хотели строить высотку
В жилом районе в самом центре Новосибирска появится новое место для гурманов — «Гастроцентр», который займет помещение бывшего «Универсама» на улице Ленина. Руководство магазина уже объявило о своем намерении сдать площадь под аренду рестораторам города.

Прием заявок на аренду продлится до 15 октября, после чего партнеры будут иметь месяц, до 15 ноября, чтобы представить свои проекты и заключить договор с «Гастроцентром». Затем начнутся строительно-монтажные работы, включающие установку систем водопровода, электричества и вытяжки для каждой точки. Открытие «Гастроцентра» запланировано на 15 декабря.

«Гастроцентр» предложит посетителям широкий выбор кухонь: русскую, грузинскую, китайскую, индийскую и вьетнамскую. Однако не будут представлены заведения, специализирующиеся на пицце, пасте, алкоголе и аутентичной сибирской кухне.

Руководство «Гастроцентра» подчеркнуло, что стремится избежать дублирования форматов заведений, чтобы обеспечить высокие продажи всем участникам проекта. Среди первых заведений, которые уже обещали открыться, будут кофейни, кондитерские, а также места, где можно будет попробовать бабл-ти, мидии и бургеры.

Кроме того, «Гастроцентр» ищет специалистов на ряд должностей, включая арт-директора, барменеджера, су-шефа и кондитера.

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