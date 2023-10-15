Певица из Новосибирска перевоплотилась в Юлианну Караулову в шоу «Ярче звёзд» на ТНТ

Новосибирская певица перевоплотилась в Юлианну Караулову в шоу «Ярче звёзд»

Диана Скокова из Новосибирска показала свой талант в шоу «Ярче звёзд», где она перевоплотилась в Юлианну Караулову, но не смогла угодить жюри и пройти в следующий этап из-за неполного перевоплощения в звезду.