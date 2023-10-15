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Published Сегодня, 03:26

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Updated Сегодня, 03:28

Новосибирская певица перевоплотилась в Юлианну Караулову в шоу «Ярче звёзд»

Певица из Новосибирска перевоплотилась в Юлианну Караулову в шоу «Ярче звёзд» на ТНТ

15 октября 2023, 03:26
Фото: пресс-служба ТНТ

Новосибирская певица перевоплотилась в Юлианну Караулову в шоу «Ярче звёзд»

Диана Скокова из Новосибирска показала свой талант в шоу «Ярче звёзд», где она перевоплотилась в Юлианну Караулову, но не смогла угодить жюри и пройти в следующий этап из-за неполного перевоплощения в звезду.

В шоу «Ярче звёзд» Новосибирская певица Диана Скокова представила номер в стиле Юлианны Карауловой, исполнив её песню «Ты не такой». Участникам конкурса требуется перевоплотиться в одну из популярных звёзд музыки и представить свою версию в исполнении.

В проекте участникам помогают команды педагогов по вокалу и гримёров. Главный приз — популярность и денежное вознаграждение.

Сибирячка Диана Скокова хотела продемонстрировать свой талант и стать известной по всей России, но жюри отметило, что ей не удалось полностью воплотить образ Юлианны Карауловой.

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#Общество#Новосибирск#Шоу#Эмилия Губарева#Певица#ТНТ
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