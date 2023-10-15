Певица из Новосибирска перевоплотилась в Юлианну Караулову в шоу «Ярче звёзд» на ТНТ

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
В шоу «Ярче звёзд» Новосибирская певица Диана Скокова представила номер в стиле Юлианны Карауловой, исполнив её песню «Ты не такой». Участникам конкурса требуется перевоплотиться в одну из популярных звёзд музыки и представить свою версию в исполнении.
В проекте участникам помогают команды педагогов по вокалу и гримёров. Главный приз — популярность и денежное вознаграждение.
Сибирячка Диана Скокова хотела продемонстрировать свой талант и стать известной по всей России, но жюри отметило, что ей не удалось полностью воплотить образ Юлианны Карауловой.