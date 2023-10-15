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Протекающий потолок тревожит жителей пятиэтажки в Новосибирске

Протекающий потолок тревожит жителей пятиэтажки в Новосибирске

15 октября 2023, 11:04
Фото: ВК/Инцидент Новосибирск
Жители пятиэтажки на улице Объединения Новосибирска обнаружили протечки на потолке и повреждение электрической проводки из-за некачественного ремонта крыши.

Жители пятиэтажного дома на улице Объединения, 15 в Калининском районе Новосибирска, столкнулись с проблемой протекания потолка из-за проводимых ремонтных работ на крыше.

Управляющая компания «Сибирская инициатива» заключила контракт с ООО «Альтернатива», которое произвело демонтаж крыши дома и затем приостановило работы.

Вместо установки новой крыши, была использована пленка, которая не предотвращает проникновение осадков. Из-за этого крыша начала протекать при дожде, а вода стекает по стенам и попадает на электрическую проводку.

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#Новосибирск#Ремонт#Потоп#Дом#Эмилия Губарева
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