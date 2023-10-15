Протекающий потолок тревожит жителей пятиэтажки в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Жители пятиэтажного дома на улице Объединения, 15 в Калининском районе Новосибирска, столкнулись с проблемой протекания потолка из-за проводимых ремонтных работ на крыше.
Управляющая компания «Сибирская инициатива» заключила контракт с ООО «Альтернатива», которое произвело демонтаж крыши дома и затем приостановило работы.
Вместо установки новой крыши, была использована пленка, которая не предотвращает проникновение осадков. Из-за этого крыша начала протекать при дожде, а вода стекает по стенам и попадает на электрическую проводку.