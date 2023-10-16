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Дорога открыта

В Новосибирске открыли второй путепровод на Восточном обходе

16 октября 2023, 01:39
Фото: 1MI
Дорога открыта
Второй путепровод на Восточном обходе в Новосибирске открыт для движения, что позволит сократить путь к населенным пунктам Новолуговое и Ремесленное на 1,5 километра.

В Новосибирске был открыт путепровод на Восточном обходе. Его длина составляет 85 метров. Сообщение о новом путепроводе поступило из пресс-службы регионального правительства.

Это новое сооружение будет служить для безопасного проезда в населенные пункты Новолуговое и Ремесленное, а также позволит сократить дорогу на 1,5 километра. При строительстве путепровода было уложено новое покрытие из асфальтобетона, проведена разметка и установлено новое освещение.

Это уже второй путепровод, который открыли на Восточном обходе. Первый был запущен в прошлом году на 14-м километре трассы Новосибирск — Ленинск — Кузнецкий.

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#Транспорт#Новосибирск#Ремонт#Дорога#Правительство#Эмилия Губарева#Восточный обход#Путепровод
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