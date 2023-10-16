В Новосибирске открыли второй путепровод на Восточном обходе

Это новое сооружение будет служить для безопасного проезда в населенные пункты Новолуговое и Ремесленное, а также позволит сократить дорогу на 1,5 километра. При строительстве путепровода было уложено новое покрытие из асфальтобетона, проведена разметка и установлено новое освещение.