В Новосибирске открыли второй путепровод на Восточном обходе

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Published Сегодня, 01:39
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В Новосибирске был открыт путепровод на Восточном обходе. Его длина составляет 85 метров. Сообщение о новом путепроводе поступило из пресс-службы регионального правительства.
Это новое сооружение будет служить для безопасного проезда в населенные пункты Новолуговое и Ремесленное, а также позволит сократить дорогу на 1,5 километра. При строительстве путепровода было уложено новое покрытие из асфальтобетона, проведена разметка и установлено новое освещение.
Это уже второй путепровод, который открыли на Восточном обходе. Первый был запущен в прошлом году на 14-м километре трассы Новосибирск — Ленинск — Кузнецкий.