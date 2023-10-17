Температурный рекорд установился в Новосибирской области в октябре 2023

Согласно прогнозам, в ближайшие дни в регионе сохранится теплая погода. Во вторник, 17 октября, ожидается ещё большее потепление, до +12…+17 градусов. В первой половине дня возможны небольшие дожди. В среду и четверг, 18 и 19 октября, температура воздуха будет колебаться в районе +13…+15 градусов. Прогнозируется отсутствие осадков.