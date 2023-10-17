Температурный рекорд установился в Новосибирской области в октябре 2023

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
В октябре в Новосибирской области был установлен новый рекорд по температуре. По информации МК в Новосибирске», синоптики сообщили о достижении этого рекорда. Глава отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС, Наталья Кичанова, подтвердила данную информацию.
Специалист отметила, что первая декада октября была необычно теплой. Такая высокая температура последний раз наблюдалась в 2019 году. Ночью средняя температура составляла около +3 градусов, а днем — от +14 до +16 градусов.
Согласно прогнозам, в ближайшие дни в регионе сохранится теплая погода. Во вторник, 17 октября, ожидается ещё большее потепление, до +12…+17 градусов. В первой половине дня возможны небольшие дожди. В среду и четверг, 18 и 19 октября, температура воздуха будет колебаться в районе +13…+15 градусов. Прогнозируется отсутствие осадков.