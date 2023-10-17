Вольер японским макакам за 100 миллионов начали строить в Новосибирском зоопарке

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Стоимость будущего вольера назвал директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило. «Мы запускаем комплекс [„Азия“]. В этом году начнем два здания, в следующем — одно. Один вольер будет предназначен для японских макак, другой — для карликовых бегемотов и медоедов, строительство которого запустится в этом году и продолжится в следующем», — цитирует Андрея Шило РБК Новосибирск.
16 октября Новосибирский зоопарк получил разрешение на возведение соответствующего объекта. Информация об этом размещена на муниципальном портале Новосибирска. Вольер для макак построят на ул. Тимирязева, под него отведен участок с кадастровым номером 54:35:000000:47033.
Напомним, что недавно новосибирские СМИ увидели у Андрея Шило швейцарские часы Limited Edition Leonardo Dicaprio Link Calibre 16 Chronograph. Компания Tag Heuer выпустила их в поддержку экологических фондов, основанных актером.