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Японские макаки греются в горячих источниках

Вольер японским макакам за 100 миллионов начали строить в Новосибирском зоопарке

17 октября 2023, 08:47
Фото: Andrew Tan / pixabay
Японские макаки греются в горячих источниках

Вольер японским макакам за 100 миллионов начали строить в зоопарке Новосибирска

Японские макаки — те самые обезьяны, которые обожают греться зимой в горячих источниках. Поэтому вольер для них такой дорогой — он обойдется Новосибирскому зоопарку в 100 миллионов рублей. Сумму назвал директор Андрей Шило. Мэрия города дала разрешение на строительство 16 октября.

Стоимость будущего вольера назвал директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило. «Мы запускаем комплекс [„Азия“]. В этом году начнем два здания, в следующем — одно. Один вольер будет предназначен для японских макак, другой — для карликовых бегемотов и медоедов, строительство которого запустится в этом году и продолжится в следующем», — цитирует Андрея Шило РБК Новосибирск.

16 октября Новосибирский зоопарк получил разрешение на возведение соответствующего объекта. Информация об этом размещена на муниципальном портале Новосибирска. Вольер для макак построят на ул. Тимирязева, под него отведен участок с кадастровым номером 54:35:000000:47033.

Напомним, что недавно новосибирские СМИ увидели у Андрея Шило швейцарские часы Limited Edition Leonardo Dicaprio Link Calibre 16 Chronograph. Компания Tag Heuer выпустила их в поддержку экологических фондов, основанных актером.

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