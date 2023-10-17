Вольер японским макакам за 100 миллионов начали строить в Новосибирском зоопарке

Стоимость будущего вольера назвал директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило. «Мы запускаем комплекс [„Азия“]. В этом году начнем два здания, в следующем — одно. Один вольер будет предназначен для японских макак, другой — для карликовых бегемотов и медоедов, строительство которого запустится в этом году и продолжится в следующем», — цитирует Андрея Шило РБК Новосибирск.