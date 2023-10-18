Пожар произошел в новосибирской больнице — пылал кабинет томографии

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
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Updated Сегодня, 03:44
В больнице Новосибирска сотрудники МЧС России тушили пожар, возникший в бесперебойниках. Происшествие случилось 17 октября в 23:01 на первом этаже корпуса областной клинической больницы. Там произошло незначительное задымление. Система обнаружения и оповещения о пожаре, установленная в медучреждении, сообщила об этом пожарным.
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в помещении кабинета компьютерной томографии. Огнем поврежден источник резервного питания.
Всего самостоятельно эвакуировались 10 человек из персонала, еще одного медработника спасатели вывели из здания с помощью спасательных устройств. Пациентам и другим сотрудникам больницы эвакуация не потребовалась. Кроме того, пожарные провели удаление дыма.