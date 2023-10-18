Пожар произошел в новосибирской больнице — пылал кабинет томографии

Всего самостоятельно эвакуировались 10 человек из персонала, еще одного медработника спасатели вывели из здания с помощью спасательных устройств. Пациентам и другим сотрудникам больницы эвакуация не потребовалась. Кроме того, пожарные провели удаление дыма.