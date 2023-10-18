atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

В Новосибирске заметили автомобиль со спутниковой тарелкой и черными госномерами

В Новосибирске заметили автомобиль со спутниковой тарелкой и черными госномерами

18 октября 2023, 09:02
Фото: 1MI
В центре Новосибирска был замечен автомобиль с черными номерами и спутниковой тарелкой на крыше.

В самом центре Новосибирска прохожие заметили автомобиль с антенной для спутникового телевидения на крыше и с чёрными номерными знаками. Это вызвало беспокойство среди местных жителей.

Журналисты обратились в различные органы, такие как Центральный военный округ, Управление Федеральной службы безопасности по Новосибирской области и Росгвардию Новосибирской области. Однако выяснилось, что машина не принадлежит ни одной из этих структур, пишет НГС. Представители ФСБ отказались комментировать ситуацию.

Чёрные номерные знаки в России обычно используются на военных автомобилях и машинах Росгвардии. Код 16, который виден на этой машине, обозначает Службу специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ.

БТР-80 заметили новосибирцы на улице Богдана Хмельницкого
Узнать подробнее
Читайте также:
Директора Новосибирского зоопарка заметили с часами Леонардо ди Каприо«Невозможный гул»: новосибирцы заметили самолеты над центром городаВ Новосибирске на месте аварии заметили автомобиль с надписью «Анжела»Лепса после концерта заметили в караоке-баре Новосибирска
#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#ФСБ#Росгвардия#Эмилия Губарева#Госномера
Подпишитесь
«Давайте прекратим пинг-понг»: Диана Арбенина ответила новосибирским хейтерам
Вчера, 06:35
«Неприятно удивлена»: новосибирцы недовольны резким повышением транспортного налога
Вчера, 08:48
В автобусе не принимают карту и требуют оплату — законно ли это и что делать
Сегодня, 04:42
Объявлены даты осенних каникул-2023 в школах Новосибирска
Вчера, 11:42
Снесут 16 домов на Расточке по плану реновации: адреса назвали в мэрии Новосибирска
Вчера, 03:09
Многодетные новосибирцы просят Путина изменить место строительства мусорного полигона
Сегодня, 05:12