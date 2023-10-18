В Новосибирске заметили автомобиль со спутниковой тарелкой и черными госномерами

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
В самом центре Новосибирска прохожие заметили автомобиль с антенной для спутникового телевидения на крыше и с чёрными номерными знаками. Это вызвало беспокойство среди местных жителей.
Журналисты обратились в различные органы, такие как Центральный военный округ, Управление Федеральной службы безопасности по Новосибирской области и Росгвардию Новосибирской области. Однако выяснилось, что машина не принадлежит ни одной из этих структур, пишет НГС. Представители ФСБ отказались комментировать ситуацию.
Чёрные номерные знаки в России обычно используются на военных автомобилях и машинах Росгвардии. Код 16, который виден на этой машине, обозначает Службу специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ.