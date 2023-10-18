В Новосибирске заметили автомобиль со спутниковой тарелкой и черными госномерами

Журналисты обратились в различные органы, такие как Центральный военный округ, Управление Федеральной службы безопасности по Новосибирской области и Росгвардию Новосибирской области. Однако выяснилось, что машина не принадлежит ни одной из этих структур, пишет НГС. Представители ФСБ отказались комментировать ситуацию.